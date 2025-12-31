11:51
Общество

В Таласе семье погибшего сотрудника ГКНБ оказана материальная поддержка

30 декабря по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева жительнице Таласа вдове погибшего сотрудника спецслужб Толгонай Керимбаевой, самостоятельно воспитывающей пятерых детей, оказана материальная помощь.

В рамках новогодних мероприятий Толгонай Керимбаевой и ее детям вручены праздничные подарки. Подчеркнуто, что память о погибших работниках ГКНБ всегда сохраняется, а их семьи находятся под особым вниманием государства. 

Отмечается, что в 2023 году обращение Толгонай Керимбаевой к Камчыбеку Ташиеву удовлетворено, и ей вне очереди предоставлена трехкомнатная квартира в Таласе через Государственную ипотечную компанию. Ее несовершеннолетним детям на постоянной основе выплачивается ежемесячная пенсия со стороны ГКНБ.
