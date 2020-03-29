Коронавирус в Бишкеке. Десять претензий к коменданту и штабу

Фото 24.kg. О какой безопасности можно говорить, когда люди стоят в очереди несколько дней

В Бишкеке после введения режима чрезвычайного положения установили блокпосты и ввели комендантский час. Координация действий в столице полностью передана комендатуре. Руководит ей замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Но не успели власти ввести новые правила в городе, как началась критика в адрес комендатуры и штаба. Врачи, фармацевты, предприниматели, обеспечивающие нас едой и питьем, журналисты, адвокаты возмущаются в социальных сетях и СМИ. Какие претензии у людей, решила выяснить редакция 24.kg.

1 Проблемы с передвижением. Алгоритма нет Проблемы с передвижением. Алгоритма нет

Первое, что сделал комендант столицы? Он остановил движение общественного транспорта и такси, установив блокпосты и перекрыв весь центр Бишкека.

Тысячи водителей остались без заработка.

В социальных сетях публикуют сообщения о том, что многие остались без средств к существованию. Что делать этим людям, чем кормить своих детей, как быть тем, кто остался с последним килограммом муки и пачкой макарон, никто — ни в штабе, ни в комендатуре пока не озаботился.

Еще раз о врачах, которые сейчас, рискуя жизнью, находятся на своих рабочих местах. Во время брифинга чиновники Минздрава и правительства не раз говорили о том, что для медиков будет организован специальный транспорт. На деле одних врачей довозят волонтеры, другим приходится вставать чуть ли не в пять утра, чтобы добраться до больницы к восьми часам утра пешком. Пропуск дают не всем желающим развезти госслужащих.

Кстати, из-за отсутствия транспорта страдают не только медики, но и военнослужащие, сотрудники МЧС и милиции. Но это, видимо, мало волнует тех, кто сидит в кабинетах.

2 Заблокированный город Заблокированный город

Запрет на передвижение по городу не касался транспорта, например, медиков. Однако и они не могут свободно перемещаться.

Несмотря на заверения вице-премьер-министра Эркина Асрандиева и коменданта Алмаза Орозалиева, что медики, фармацевты, продавцы, а также те, кто обеспечивает бесперебойную поставку продуктов в магазины, будут беспрепятственно проезжать через блокпосты. На деле все оказалось не так.

Медики то и дело жалуются на то, что их не пропускают на личном авто к пациентам или от них домой.

Каждый блокпост медикам приходится пересекать, что называется, с боем.

3 Продовольственный кризис Продовольственный кризис

Блокпосты и комендантский час парализовали жизнь поставщиков и, как следствие, обычных горожан.

В некоторых магазинах уже появился дефицит тех или иных продуктов. Просто потому, что товар не успели довезти.

В правительстве сначала заявили о том, что все грузоперевозки, которые связаны с производством продуктов, будут осуществляться беспрепятственно. Компаниям посоветовали распечатать бланк приказа о передвижении грузов первой необходимости.

Документ опубликовали, предприниматели распечатали, но в итоге все равно — ни водителей, ни сотрудников не пропускают на блокпостах.

4 Злополучный спецпропуск Злополучный спецпропуск

Отчаявшиеся поставщики продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости четвертый день обивают пороги комендатуры в надежде получить спецпропуск. У здания ведомства образовались очереди длиной в десятки человек. Все они в буквальном смысле дышат друг другу в спину. Никакой гарантии не подхватить вирус, естественно, там нет. Дистанцию, рекомендованную правительством и Минздравом, никто не соблюдает. Крики, ругань, все это прямо во дворе комендатуры с самого утра. Некоторым приходится даже ночевать у здания, чтобы не пропустить свою очередь.

5 Не всегда полезная ходьба Не всегда полезная ходьба

С введением в городе режима чрезвычайного положения мэрия остановила весь общественный транспорт. Городские власти объяснили, что все это делается во благо народа — все должны сидеть дома. При этом ни комендатура, ни оперативный штаб, ни муниципалитет не озадачились вопросом, как добираться с одного конца города в другой. Особенно это сказалось на пенсионерах, которые постоянно ездили на общественном транспорте в аптеку, поликлинику или за пенсией. Сложно пришлось и тем, кто живет отдельно от пожилых родителей: чтобы отнести им продукты или лекарства, приходится идти пешком несколько километров с сумками.

6 Неприятный сюрприз Неприятный сюрприз

С введением ЧП мэрия перекрыла большую часть улиц города. Мэрия объяснила свои действия их дезинфекцией. Для проезда закрыт квадрат улиц Ахунбаева, 7 Апреля, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии. Естественно, что жители этих районов тоже возмущены — невозможно проехать на работу. Больше всего людей возмущает, что перекрытие улиц было ночью, никто из властей ничего заранее не объяснил. Утром, выезжая на работу, горожане наткнулись на сюрприз — на перекрестках выставлены блокпосты. Одним пришлось развернуться и ехать домой, а другим — оставить своих «железных коней» прямо у дороги.

7 Опасные журналисты Опасные журналисты

Во время очередной пресс-конференции комендант города Алмазбек Орозалиев заверил, что вопрос с аккредитацией журналистов решится в кратчайшие сроки. Тогда же он отмечал, что журналисты не представляют собой угрозу, поскольку передвигаются небольшими группами. Однако вопрос до сих пор решают. Ни аккредитации, ни спецпропусков многие представители СМИ так и не получили. Те, кому все же посчастливилось их забрать, пришлось выстоять длинные очереди.

8 Игнорирование журналистов Игнорирование журналистов

Получить информацию по телефонам, которые были предоставлены в штабе и комендатуре — все равно, что найти крокодила в реке Нарын. Городские телефоны зачастую не отвечают, задать вопросы в прямом эфире чиновникам нет возможности.

Журналистов практически лишили права на работу.

Чего боятся те, кто ответственен за здравоохранение, продовольствие и вообще нормальную жизнь горожан, непонятно.

Эти заформализованные действия штаба и коменданта парализуют работу СМИ. Как следствие, кыргызстанцы не получают информацию, чтобы быть спокойными и уверенными в завтрашнем дне.

Люди присылают в редакции, журналистские чаты, на официальные страницы СМИ в соцсетях сотни вопросов, которые требуют ответов, чтобы успокоить народ.

Ответов от штаба и комендатуры невозможно получить. Там игнорируют запросы редакций СМИ.

Например, людям совершенно все равно, сколько человек были задержаны за нарушение комендантского часа. Но людям важно знать, сколько бродит среди нас тех контактирующих с заболевшими коронавирусом, у кого отсутствуют симптомы, а значит, никто не знает, есть ли еще инфицированные.

9 Для кого маршрутный лист Для кого маршрутный лист

Передвигаться по городу разрешено только в нескольких направлениях: магазин, больница, аптека. Еще горожанам разрешили ходить в банки и выгуливать животных. Но перед выходом из дома необходимо заполнить маршрутный лист. Он должен содержать следующую информацию: ФИО, номер телефона, причину выхода из дома, время выхода, время возврата, адрес места жительства и адрес пункта назначения. Сначала людям сказали, что можно его нарисовать от руки, а позже в СМИ стали рассылать его образец. На вопрос, для чего конкретно он нужен, как и где его распечатать, чиновники внятно ответить не могут и по сей день. Кстати, у большинства горожан, передвигающихся в своем районе, его не проверяют.

10 Самая большая проблема Самая большая проблема

Но самая главная претензия кыргызстанцев к правительству заключается в том, что им нечего есть. Совсем нечего есть и нечем кормить свои семьи.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, вслед за ним вице-премьеры Боронов и Асрандиев призывают население к терпению. Владельцам частного бизнеса рекомендовано позаботиться о своих работниках и платить им зарплату за период вынужденного простоя. Но как это делать, когда работа практически парализована и, соответственно, нет доходов, чиновники не подсказали.

На грани закрытия сотни, если не тысячи малых предприятий. Без средств к существованию остаются индивидуальные предприниматели и те, кому они давали возможность заработать.

Что делать кыргызстанцам в условиях коллапса, никто из руководителей органов исполнительной власти не говорит.

Некоторые аналитики прогнозируют голодные бунты. Они могут оказаться правы?

Никто не нагнетает ситуацию. Но чиновники должны понимать, что большая часть людей зарабатывала на кусок хлеба, получая расчет в конце рабочего дня. Этим и кормились.

Мы озвучили лишь часть обоснованных претензий горожан, но уже сейчас понятно, что перед тем, как вводить режим ЧП, чиновники не просчитали все и не озаботились тем, как будут жить обычные люди. И никто, похоже, не собирается исправлять ошибки и как можно скорее их исправлять.