Главой Национального олимпийского комитета Кыргызстана стал Айваз Оморканов. Он самый молодой руководитель этой спортивной организации — ему 29 лет.

Фото из архива. Главой Национального олимпийского комитета Кыргызстана стал Айваз Оморканов

Выборы прошли накануне. На пост также претендовали президент Федерации волейбола Эльмурза Сатыбалдиев и первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев. Однако кандидатура Айваза Оморканова в итоге оказалась единственной.

Он является вице-президентом Федерации хоккея Кыргызстана и членом совета Международной федерации хоккея (IIHF). В 2021 году стал самым молодым вице-президентом IIHF в истории организации.

Помимо управленческой деятельности, Айваз Оморканов известен как профессиональный триатлет. Он является чемпионом Кыргызстана по триатлону, дуатлону и акватлону, а также победителем и призером международных стартов Ironman.

Новый президент НОК окончил Пекинский университет международной экономики и торговли, а также Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция».

Ранее на пост главы НОК претендовали также президент Федерации волейбола Эльмурза Сатыбалдиев и первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев, однако они сняли свои кандидатуры перед голосованием. В результате Оморканов остался единственным кандидатом.

Напомним, 31 марта президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку.