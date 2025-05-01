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Общество

В КНР опубликована белая книга по профилактике и отслеживанию COVID-19

В Китае опубликована белая книга по профилактике, контролю и отслеживанию происхождения COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала белую книгу под названием «Профилактика, контроль и отслеживание происхождения COVID-19: действия и позиция Китая». Документ напоминает, что совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и китайских эпидемиологов исключило Ухань в качестве естественного источника нового коронавируса, оценив гипотезу его утечки из уханьской лаборатории как крайне маловероятную.

Вместе с тем в отчете упоминается большое количество свидетельств о случаях заражения COVID-19, произошедших в США раньше, чем в Китае.

Как заявили авторы белой книги, они также требуют тщательного исследования в рамках работы по отслеживанию происхождения коронавируса. Доклад подчеркивает приверженность КНР международному эпидемиологическому сотрудничеству и приводит длинный список действий, предпринятых им для глобальной борьбы с пандемией.

В белом документе упоминается судебный иск из Миссури, в результате которого Китай оштрафован на $24 миллиарда за накопление средств индивидуальной защиты и сокрытие вспышки.

КНР своевременно предоставила ВОЗ и международному сообществу соответствующую информацию, говорится в официальном документе.

В нем также подчеркивается: совместное исследование ВОЗ и Китая показало, что утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

Соединенные Штаты не должны продолжать «притворяться глухими и слепыми», а должны реагировать на законные опасения международного сообщества, говорится в документе.

По сообщению агентства «Синьхуа», ссылаясь на заявление Национальной комиссии здравоохранения КНР, следующий этап работы по отслеживанию происхождения вируса должен быть сосредоточен на США.

Напомним, ранее Белый дом опубликовал «доказательства лабораторного происхождения COVID-19». На официальном сайте администрации американского президента появился раздел, посвященный расследованию истоков пандемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328080/
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