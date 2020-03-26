Режим ЧП. Поставщики продуктов второй день стоят в очереди за пропусками

Поставщики продуктов и доставщики еды уже второй день стоят в очереди для получения разрешительных пропусков на передвижение между районами и внутри Бишкека. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Поставщикам продуктов и доставщикам еды второй день не выдают пропуска

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По его словам, документы и списки сотрудников той или иной компании у предпринимателей есть, но пока никто их не принимает. «Каждый раз, как мы сюда приезжаем, нас гонят в разные места, потом снова нужно выстаивать очереди. Вот только что выходил человек и сказал: теперь нужны ксерокопии документов всех тех, кому нужны будут пропуска, до этого об этом сказано не было», — пишет читатель.

В социальных сетях также пишут о том, что предприниматели не могут получить пропуска для беспрепятственного ввоза продуктов уже третий день.

Отметим, что накануне комендант по Бишкеку Алмазбек Орозалиев сказал, что типография не успела распечатать необходимые бланки для пропуков и сегодня этот вопрос решится. Сегодня подписали приказ о безотлагательных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в столице.

Во время брифинга вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что проблемы возникли из-за коротких сроков и большой загруженности комендатуры. Он обещал, что приказ о беспрепятственном проезде будет разослан по всем блокпостам и опубликован в СМИ.

«Его можно будет самостоятельно распечатать, вручить водителям и экспедиторам. При проезде блокпостов они должны будут иметь его с собой, а также документы на транспорт, права, маршрутный лист, который удостоверяет, что этот транспорт принадлежит определенной компании, и развозит определенную продукцию. При предъявлении этих документов на блокпостах должны пускать», — сказал вице-премьер.

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