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Общество

Минздрав США отзывает финансирование разработки вакцин от гриппа и COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США отзывает финансирование разработки вакцин с использованием технологии рибонуклеиновых кислот (мРНК). Проекты фармацевтических компаний по разработке вакцин, призванных защитить, например, от гриппа или коронавируса, лишатся господдержки в $500 миллионов, объявил глава ведомства Роберт Кеннеди-младший. Некоторые из проектов осуществляли, в частности, Moderna и Pfizer.

По его словам, администрация сосредоточилась на создании универсальной вакцины, заменив технологии мРНК и преодолев их ограничения. Минздрав отменит контракты и прекратит финансирование находящихся в стадии разработки некоторых вакцин для борьбы с респираторными вирусами.

Роберт Кеннеди-младший — давний критик вакцин. Ранее он отозвал рекомендации по уколам против COVID-19, уволил комиссию, которая дает рекомендации по вакцинам, и отказался одобрить вакцину на фоне ухудшающейся вспышки кори.

Средства, которые должны были пойти на 22 проекта по разработке вакцин, были отозваны, поскольку собранные данные говорят о недостаточной эффективности этих препаратов, говорится на сайте Минздрава. Финансирование направят на более традиционные решения.

До появления коронавируса большинство людей ничего не слышали о мРНК-вакцинах. Первые клинические испытания препаратов на основе мРНК были проведены в процессе создания вакцин против COVID-19 компаниями BioNTech/Pfizer и Moderna.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338696/
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