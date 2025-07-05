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Общество

Новый штамм COVID-19 распространяется в Великобритании, и он более заразен

Новый заразный штамм COVID-19 XFG «стратус» распространяется в Великобритании. Об этом сообщает Британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее распространенными линиями были XFG и ее сублинии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось около 40 процентов всех случаев заражения COVID-19. При этом в мае доля равнялась примерно 10 процентам.

Специалисты подчеркнули, что заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает.

Штамм XFG является потомком штамма «Омикрон». Исследователи предупредили, что «стратус» может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, поскольку видоизменения вируса помогают ему найти способ обойти иммунную защиту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335308/
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