Поставки продуктов в Бишкек могут остановиться. Машины не пускают на постах

Машины, которые перевозят продукты питания, не могут проехать блокпосты. Об этом сообщил глава Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев.

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По его словам, система, которую предложили республиканский штаб и комендатура Бишкека, не работает. Продуктовые компании не могут обеспечить город продуктами, не могут проехать карантинные посты.

«На постах требуют спецпропуска, хотя вчера был приказ продуктовым фирмам заезжать и выезжать свободно. Создается искусственный дефицит. И в этом будет вина штаба и коменданта Бишкека. Нервы на пределе. Или вводите полный запрет на работу всех предприятий, или будьте добры оперативно выдать пропуска компаниям, обеспечивающим город питанием и лекарствами. Система продержалась всего два дня. Вот так и живем. Если сегодня не принять меры, завтра не знаю, что будет», — возмутился Бакыт Дегенбаев.

Фото читателей 24.kg. Очереди за пропусками, 27 марта 2020 года

Глава ассоциации — не единственный, кто жалуется на то, что автомобили не пропускают через блокпосты. В 24.kg обратился еще один предприниматель. Он сообщил: милиционеры на блокпостах говорят, что приказ коменданта уже не действует и передвижение по городу запрещено, в том числе и в квадрате, где идет дезинфекция.

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«У нас есть все необходимые документы, справки с работы, маршрутные листы и приказ — все, что было необходимо, мы сделали. Меня не пропустили на Ахунбаева, Матросова и Жукеева-Пудовкина. Сказали, что сегодня дали приказ вообще никого не пропускать», — говорит предприниматель.

Еще один представитель компании, для которой, по идее, не должно быть ограничений, прислал в агентство видео, подтверждающее, что милиционеры не пропускают дистрибьюторов через блокпосты.

В комендатуре 24.kg сказали, что всем блокпостам дали команду на пропуск лиц, которых касается приказ коменданта. Можно ли проезжать поставщикам продуктов питания в квадрат, где проходит дезинфекция, в комендатуре уточняют.

Напомним, что накануне комендант Бишкека Алмаз Орозалиев издал приказ, по которому машины с продуктами питания должны были пропускать через блокпосты без пропусков.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.