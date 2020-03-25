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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Комендантский час в Бишкеке. Журналистам выдадут аккредитацию

Никаких ограничений для журналистов в период режима чрезвычайного положения нет. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра внутренних дел, комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

По его словам, журналистам предоставят аккредитацию.

«Мы со штабом должны согласовать сейчас аккредитацию журналистов — сколько и как давать. Что касается передвижений, журналисты не работают большими группами, поэтому угрозы не представляют», — сказал Алмаз Орозалиев.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147983/
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