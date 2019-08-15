После спецоперации в Кой-Таше. Сплошные вопросы

Ровно неделя прошла после беспокойных событий в Кой-Таше. 7-8 августа силовики провели спецоперацию по задержанию и принудительному приводу на допрос бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе событий более 100 человек получили травмы, один — замкомандира спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков — убит.

По факту возбуждено несколько уголовных дел. За расследование причин и последствий произошедшего взялись лучшие следователи. Однако вместо ясности ситуация усугубляется еще большими скандалами. Возникают все новые вопросы, ответы на которые пока никто не дает.

О законности операции

Это первый вопрос, который возник сразу после того, как стало известно о пострадавших и жертвах в доме Алмазбека Атамбаева: насколько законно было задействовать спецподразделение Государственного комитета национальной безопасности «Альфа».

Как известно, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева расследует МВД. Бывший президент проходил по делу свидетелем. Он игнорировал повестки о вызове на допрос. 7 августа силовики планировали обеспечить принудительный привод Атамбаева.

Почему мероприятия по принудительному приводу свидетеля не поручили спецназу МВД? Почему за Алмазбеком Атамбаевым отправили сотрудников «Альфы», которая призвана уничтожать террористов?

Эти вопросы на внеочередной сессии Жогорку Кенеша подняла депутат Альфия Самигуллина. Она также отметила, что вооруженный захват Алмазбека Атамбаева (а это было именно так, уже ни у кого сомнений нет) был недопустим. Да, Жогорку Кенеш лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, но Конституционная палата еще не утвердила это решение.

«Даже если статус был снят, действия силовиков в отношении него уже как простого гражданина превысили все немыслимые нормы», — заявила Альфия Самигуллина.

Фото 24.kg.. Спецназ во время штурма дома Атамбаева в Кой-Таше

Она тоже считает, что в Кой-Таш должен был выезжать наряд милиции, а не спецназ спецслужб.

У главы ГКНБ Орозбека Опумбаева на этот счет иное мнение: «Альфа» более подготовлена к таким операциям.

Получается, председатель ГКНБ и его подчиненные изначально готовились к спецоперации по захвату бывшего президента, а не осуществлению процедуры его принудительного привода?

Орозбек Опумбаев признается, что у спецслужб была информация о находившихся на территории дома Атамбаева женщинах, детях и стариках. При этом глава ГКНБ сожалеет, что не задействовал все 3,5 тысячи человек и не дал команду стрелять на поражение.

Вы, может, не поверите, но это факт — спецназ начал стрелять из помпового оружия первым, и только после этого сторонники бывшего президента стали обороняться камнями.

Орозбек Опумбаев, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что решение задействовать спецподразделение ГКНБ принял следователь МВД. Тем самым генерал спецслужб переложил ответственность на милицию. Но опять же остался без ответа вопрос:

Следователь МВД имеет право давать указания председателю Государственного комитета национальной безопасности или спецподразделению «Альфа»?

Насколько законными были спецоперация и использование «Альфы» против сторонников бывшего президента — в этом еще предстоит разобраться Генпрокуратуре.

О гибели Усена Ниязбекова

Глава ГКНБ неоднократно заявлял: у спецназовцев были только помповое оружие и спецсредства. Но сторонники Алмазбека Атамбаева отобрали у сотрудников «Альфы» и огнестрельное оружие — 14 автоматов АК-74, 15 пистолетов и боеприпасы к ним.

То есть председатель госкомитета лукавит?

Орозбек Опумбаев оправдывается, мол, это вооружение группы прикрытия, которая на территорию дома не входила. Но уже 7 августа у дома Атамбаева разгуливали молодчики с автоматами наперевес.

Фото 24.kg.. Оружие у сторонников Атамбаева

Как это оружие оказалось у сторонников бывшего главы государства?

И этот вопрос остается по-прежнему без ответа.

Для справки: АК-74 (автомат Калашникова) — боевое оружие.

Именно из автомата Калашникова застрелили заместителя командира «Альфы» подполковника спецслужб Усенбека Ниязбекова. Пуля пробила бронежилет и попала в грудную клетку. То есть в офицера стреляли в упор.

До своего задержания Алмазбек Атамбаев признавался, что ему приходилось отстреливаться из огнестрельного оружия. Он даже предполагал, что рикошетом могло задеть одного из спецназовцев. Когда в отношении бывшего президента возбудили уголовное дело, то, кроме прочего, ему предъявили обвинение и в убийстве Усенбека Ниязбекова.

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Однако накануне стало известно, что задержан другой подозреваемый, который уже дал признательные показания по этому делу. Им является 29-летний Р.К., уроженец Нарынской области. В 2008 году он отслужил в армии в одной из войсковых частей Нацгвардии.

Сообщалось, что мужчина застрелил альфовца из его же автомата, отобранного в ходе беспорядков. Однако позже МВД официально опровергло это.

Так из какого оружия убит подполковник Усенбек Ниязбеков?

По всему изъятому огнестрельному оружию назначены трасологические и баллистические экспертизы, результаты еще не готовы, отвечают в МВД.

Загадочная операция «Пакет»

Не успели страсти вокруг задержания и ареста бывшего президента утихнуть, как разгорелся другой скандал. Внутримилицейский. С должности замминистра внутренних дел сняли Курсана Асанова. Все бы ничего, если бы в руководстве МВД сразу четко сформулировали причину увольнения. Но нет же, в ведомстве выдавали версию за версией, вызывая массу вопросов у общественности.

Сначала в МВД коротко прокомментировали отставку, сообщив, что по итогам служебного расследования «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия» внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Какими именно действиями он предал интересы милиции, не уточнялось.

Вечером 8 августа интернет облетели кадры, на которых Курсан Асанов, как бравый команданте, ведет переговоры и уговаривает Алмазбека Атамбаева сдаться. По одной из версий, глава МВД Кашкар Джунушалиев не выдержал, что все лавры достались его заму. В этом отчасти признались в ведомстве.

Так за что же поплатился должностью Курсан Асанов? Кому перешел дорогу?

Есть еще одна версия — со злосчастным пакетом, который Асанов якобы получил от Атамбаева.

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За последние три дня интернет также облетели короткие видеоролики, где, как утверждается, запечатлен момент передачи пакета Асанову. Как подчеркивают авторы ролика, охранник Атамбаева пытается незаметно всучить пакет экс-замминистра.

О содержимом судачат уже третий день. Якобы осведомленные источники утверждают, что в пакете были деньги и драгоценности. Сторонники бывшего президента утверждают, что там находились документы, необходимые для осуществления защиты Атамбаева в рамках уголовных дел.

Что на самом деле было в пакете, ставшем яблоком раздора между заместителем министра Курсаном Асановым и главой ведомства Кашкаром Джунушалиевым?

Об арестованном имуществе

В рамках уголовного дела наложен арест на 120 единиц имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Такие данные озвучил на пресс-конференции генпрокурор Откурбек Джамшитов. Он не перечислил объекты.

С учетом опыта прошлых лет можно предположить, что под одну гребенку зачесали все имущество, даже отдаленно имеющее отношение к Атамбаеву. Как было с делами о коррупции, которые расследовались в прошлые годы, когда под арест попадали даже дома и автомашины родителей и бывших жен, дядей, теть, племянников и другой родни обвиняемого, приобретенные задолго до событий. В обществе призывают в этом вопросе продемонстрировать максимальную открытость и прозрачность.

На какие объекты, принадлежащие бывшему президенту, наложен арест?

Известно, что, кроме прочего, арестовано здание «Форума», расположенное по улице 7 Апреля (бывшая Алматинская). Здесь работают радиостанции, редакции СМИ и другие организации.

В этом же здании находилась редакция телеканала «Апрель», который принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Еще в разгар событий в Кой-Таше телеканал отключили из сети кабельного ТВ, а затем и вовсе блокировали сигнал.

Фото из интернета.. Спецназ блокировал здание ОАО «Форум»

Вечером 9 августа сотрудники спецназа перекрыли входы-выходы в здание, вывели всех сотрудников телеканала, дав лишь 5 минут на сборы. На следующий день сотрудников других организаций, офисы которых расположены в «Форуме», стали впускать в помещения. Однако журналисты и техперсонал «Апреля» на свои рабочие места так и не попали.

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В МВД пояснили , что имущество арестовано в рамках уголовного дела и доступ к нему запрещен. Однако медиаэксперты и международные организации расценили такой шаг властей как давление на свободу слова и призвали снять арест с имущества телеканала «Апрель».

Очевидно, арест наложен и на дом бывшего президента в Кой-Таше. Однако там свободно разгуливают его сторонники. Буквально накануне СМИ распространили видеоинтервью сына Алмазбека Атамбаева Кадыра, которое он дал в доме и на его территории. Получается, объект, где, собственно, происходили все события, не опечатан, а доступ к нему не блокирован, а вещание «Апрель-ТВ» власти прекратили.

Почему такая избирательность в вопросе арестованного имущества? Или дело все же не в объектах, а в редакционной политике телеканала «Апрель»?

Чем дальше закручивается маховик вокруг событий 7-8 августа, череда нестыковок, недосказанного, противоречивого и откровенной лжи, тем больше вопросов возникает у общества. И ответы на них давать придется рано или поздно.

Как долго власть попытается хранить это молчание?

И главный вопрос: