В России работодателей обяжут иметь спецсчет для оплаты депортации мигрантов

В Государственной думе предложили создать механизм финансового обеспечения обязательств трудовых мигрантов, связанных с уплатой штрафов за нарушение законодательства о пребывании иностранных граждан, а также с расходами, возникающими при их депортации или административном выдворении. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов.

Документом предлагается установить обязанность работодателей, за исключением тех, которые привлекают высококвалифицированных специалистов, открывать специальный (целевой) банковский счет для обеспечения финансовых обязательств иностранцев и лиц без гражданства.

Указано, что работодатели будут перечислять средства в размере не ниже установленных нормативов расходов на депортацию или административное выдворение, определяемых уполномоченным правительством РФ ведомством.

Также уточняются порядок открытия счета как на конкретного сотрудника, так и в отношении всех привлеченных работников, порядок списания средств с него, включая возможность возмещения работодателем понесенных расходов за счет работника после прекращения трудового договора, а также механизм уменьшения суммы средств при сокращении численности персонала.

Кроме того, предлагается установить, что при наличии трудового договора расходы могут покрываться за счет средств работодателя, размещенных на спецсчете, а при отсутствии такого договора — за счет депортируемого мигранта или пригласившей его организации, диппредставительства или иного уполномоченного лица.

Инициатива также предусматривает право работодателя, понесшего расходы в связи с финансовым обеспечением обязательств мигранта, взыскивать с него эти расходы в порядке, установленном гражданским законодательством и трудовым договором, что создаст дополнительный механизм защиты интересов работодателя.