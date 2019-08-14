Дело Атамбаева. О розовом пакете, который вызывает массу вопросов

Розовый пакет, лежавший между Алмазбеком Атамбаевым и Курсаном Асановым, когда в резиденции бывшего президента была достигнута договоренность сдаться властям, стал предметом эмоционального обсуждения в социальных сетях. Пользователи распространяют видео, где утверждается, что заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов во время переговоров якобы взял пакет, в котором были деньги, золото и бриллианты.

Пакет, по данным анонимных авторов видео, Курсан Асанов в ходе переговоров забрал себе, вместо того чтобы передать его следователям в качестве вещественного доказательства.

В свою очередь адвокат заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаевой Замир Жоошев объяснил, что пакет изначально предназначался адвокату Алмазбека Атамбаева Сергею Слесареву.

«8 августа перед выходом из дома экс-президент попросил Кундуз Жолдубаеву, чтобы она передала пакет с документами адвокату. В нем вовсе не были деньги и драгоценности. В нем были документы, необходимые для осуществления защиты Алмазбека Атамбаева в рамках уголовных дел. 8 августа, когда выходили из дома, пакет взял с собой телохранитель Атамбаева. Затем уже в городе пакет побывал на территории ГКНБ, поскольку туда доставили Атамбаева, рядом с ним находились Кундуз Жолдубаева и госохрана. Алмазбек Атамбаев остался в стенах ГКНБ, а Кундуз и охранника доставили в здание МВД», — написал Замир Жоошев.

По его словам, на видео можно заметить, что, когда перед зданием МВД Кундуз Жолдубаева и телохранитель Канат Сагымбаев выходят из машины, пакет находится в левой руке последнего. А уже внутри здания МВД пакет был передан Кундуз Жолдубаевой.

«8 августа я приехал в МВД для участия в допросе. Тогда рядом с Кундуз Жолдубаевой лежал пакет с документами. После допроса она забрала с собой этот пакет. В последующем пакет был передан адвокату Сергею Слесареву. Вчера я встречался с Сергеем Слесаревым и получил этот пакет», — прокомментировал адвокат.