Сотрудники «Кумтора» спасли в горах иностранных туристов

4 мая в 12.35 в диспетчерскую службу безопасности рудника «Кумтор» поступило сообщение от туристических гидов. Они сообщили, что на 23-м километре от рудника под снежной лавиной оказались пять туристов из Италии.

На место происшествия незамедлительно выехала спасательная служба «Кумтора» с медицинской бригадой. В то же время служба безопасности «Кумтора» незамедлительно передала информацию в Министерство чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники «Кумтора» провели провели первичное обследование территории с использованием дронов. Четверо туристов получили легкие травмы и находились в состоянии стресса. Им на месте была оказана необходимая помощь. Параллельно были начаты поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения пятого туриста.

В 16.24 его обнаружили. У туриста зафиксированы травмы, в том числе в области шеи. В настоящее время он передан МЧС. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.