Внешнее управление в компании «Кум-Шагыл» снова продлено. Соответствующее решение принял кабинет министров и внес изменения в постановление от 29 февраля 2024 года № 89 «О введении временного внешнего управления в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл».

Установлен новый срок — с 24 апреля по 24 июля 2026-го.

Кабмин поясняет, что решение принято в целях устранения нарушений требований в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено представить кандидатуру временного внешнего управляющего, а также уведомить уполномоченный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц о введении временного внешнего управления в ЗАО «Кум-Шагыл».