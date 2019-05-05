Неделя-24. Мальчик, привязанный к машине, и урановые неприятности

Бишкек отпраздновал очередной день рождения. Городу исполнился 141 год. Отметили это событие приличными пробками из-за перекрытия движения на площади Ала-Тоо. Там же состоялся праздничный концерт с участием местных звезд, российской певицы Согдианы и легендарной «Яллы».

В будни же в Бишкеке продолжились митинги против разработки урана на Иссык-Куле. На этот раз на акцию вышли представители Партии зеленых. После нее лидера партии Эркина Булекбаева оштрафовали на 3 тысячи сомов, так как суд не разрешил «зеленым» проводить свою акцию.

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Митинговали по этому поводу также в Балыкчи и Караколе. В первой акции участвовало около 200 человек. В областном центре на местном стадионе собралось около сотни человек. Кроме того, суд запретил активистам пеший марш из Балыкчи в Бишкек.

Заслушал информацию по проекту и ситуации с урановыми месторождениями и Жогорку Кенеш. Там всплыли некоторые подробности, которые явно не сыграли на руку инвесторам из «ЮрАзии».

Тем временем в Бишкеке произошел очередной ужасный случай насилия над ребенком. Мужчина привязал девятилетнего мальчика к машине и протащил его несколько метров в жилмассиве «Алтын Казык». Выяснилось, что истязателем оказался 32-летний родственник ребенка. Мальчика доставили в больницу. Но гуманный суд отпустил мужчину под подписку о невыезде. Правда, прокуратура опротестовала решение. Мама мальчика находилась в России на заработках, отца нет.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Неприятные подробности о добыче урана

Фото 24.kg

Накануне депутаты Жогорку Кенеша с пристрастием изучали урановую тему. Казалось, о проекте по добыче урана на Иссык-Куле уже все давно рассказали. Но именно обсуждение в парламенте выявило все недочеты и недосказанности правительства. Корреспондент 24.kg весь день внимательно слушала вопросы депутатов и ответы чиновников и выбрала самое главное, что стало известно о проекте по добыче урана.

Счетчики: попробуй их проверить

Знаете ли вы, когда нужно поверять счетчики на горячую и холодную воду, газ и электричество? Какова процедура снятия приборов, куда их везти и сколько нужно заплатить? Как показала практика, дело это не из легких, так как нужно согласовать действия между разными структурами. Будьте готовы к тому, что пару дней посвятите поверке. Подробнее — «Поверка счетчиков в Бишкеке. Три круга ада».

Восхождение чемпиона мира

Фото 24.kg. Чемпион мира по кикбоксингу (по версии WBKF) Дастан Шаршеев в гостях у 24.kg

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