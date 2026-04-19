Инспекторы Иссык-Кульского областного управления службы экотехнадзора провели плановую проверку в сфере экологической безопасности в айыльном аймаке Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

За несанкционированные свалки в Ананьево наложены штрафы

По ее данным, в ходе рейда обнаружены факты несанкционированного размещения отходов в населенных пунктах Ананьево, Жаркынбаево, Чон-Орукту и Орто-Орукту. Составлено четыре протокола согласно статье 115 Кодекса о правонарушениях. По итогам проверки наложены штрафы на общую сумму 76 тысяч сомов.

Ответственным лицам выданы предписания с указанием сроков для очистки территорий и восстановления земельных участков.

Ранее жители Ананьево сообщили, что недалеко от жилых домов складируют отходы и выбрасывают туши животных, из-за чего распространяется сильный запах и растет число бродячих собак и шакалов. По их словам, полигон значительно разросся и создает антисанитарные условия.