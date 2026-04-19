Общество

За несанкционированные свалки в Ананьево наложены штрафы

Инспекторы Иссык-Кульского областного управления службы экотехнадзора провели плановую проверку в сфере экологической безопасности в айыльном аймаке Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Фото Минприроды КР.

По ее данным, в ходе рейда обнаружены факты несанкционированного размещения отходов в населенных пунктах Ананьево, Жаркынбаево, Чон-Орукту и Орто-Орукту. Составлено четыре протокола согласно статье 115 Кодекса о правонарушениях. По итогам проверки наложены штрафы на общую сумму 76 тысяч сомов.

Ответственным лицам выданы предписания с указанием сроков для очистки территорий и восстановления земельных участков.

Ранее жители Ананьево сообщили, что недалеко от жилых домов складируют отходы и выбрасывают туши животных, из-за чего распространяется сильный запах и растет число бродячих собак и шакалов. По их словам, полигон значительно разросся и создает антисанитарные условия.
Материалы по теме
В Ананьево жалуются на полигон с тушами животных рядом с домами
Единый стандарт для мусорных полигонов предлагают ввести в Кыргызстане
Депутат просит решить вопрос с мусорным полигоном в Кара-Балте
Жители Александровки и Сары-Озона жалуются на дым от горящей свалки
Депутат заявил о необходимости возведения мусорного полигона в Чуйской области
ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и чиновников по делу о мусорном полигоне
«Мы задыхаемся»: жители Мин-Булака жалуются на горящую мусорную свалку
Минприроды не нашло возгораний на мусорном полигоне в селе Беловодском
В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
Минприроды проверило стройку нового корпуса заповедника на Иссык-Куле
Популярные новости
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить жалобу на&nbsp;экс-генпрокурора Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить жалобу на экс-генпрокурора
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
