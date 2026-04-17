Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»

16 апреля 2026 года в Бишкеке по адресу проспект Шабдана Баатыра, 2/18, прошла торжественная церемония открытия нового учебного корпуса Международного медицинского университета (ММУ) «Авиценна».

Ввод в эксплуатацию этого здания стал стратегическим шагом в реализации государственной программы по развитию медицинского образования и укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения Кыргызской Республики.

Ключевые характеристики объекта

Новый корпус, это современное образовательное пространство, оснащенное передовыми технологиями для подготовки будущих врачей. В здании функционируют:

учебные аудитории и конференц-залы мирового уровня;

специализированные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием;

инновационные интерактивные площадки, соответствующие международным стандартам.

Значение для отрасли

Запуск нового корпуса позволяет ММУ «Авиценна» существенно повысить качество обучения, расширить международное сотрудничество и внедрить передовые методы преподавания. Сегодня университет подтвердил свой статус ведущего образовательного учреждения, успешно интегрированного в мировое научно-образовательное пространство.

Как прошло мероприятие

В торжественной церемонии приняли участие руководство профильных министерств, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в КР, сотрудники посольств, представители госорганов и руководители ведущих медицинских учреждений страны.

Программа открытия

Программа мероприятия началась с официальной части, в ходе которой состоялась торжественная церемония перерезания красной ленты и прозвучали приветственные речи почетных гостей. Затем для участников провели ознакомительную экскурсию по учебным и лабораторным зонам, где они смогли лично оценить масштаб технического оснащения нового здания. Завершилось событие презентацией образовательных и технологических возможностей университета. Торжество стало символом начала новой эры в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров как для Кыргызстана, так и для зарубежных стран.