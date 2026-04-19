Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в полумарафоне в Пекине

Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в полумарафоне на соревнованиях в Пекине. Десятки китайских человекоподобных роботов приняли участие в забеге на 21 километр вместе с людьми и обогнали их, пишет Reuters.

Это свидетельствует о стремительном техническом прогрессе в отрасли, отмечается в публикации.

Первые три места заняли роботы команды Honor, лидер забега по имени Молния финишировал за 50 минут 26 секунд. Это на несколько минут быстрее мирового рекорда в полумарафоне, установленного в прошлом месяце в Лиссабоне бегуном из Уганды Джейкобом Киплимо.

Победившая модель имеет ноги длиной 95 сантиметров, имитирующие ноги профессиональных бегунов, а также системой жидкостного охлаждения, используемой в смартфонах.

СМИ
Фото СМИ. Полумарафон на соревнованиях роботов и людей в Пекине

Андроиды и 12 тысяч мужчин и женщин бежали по параллельным трассам, чтобы избежать столкновений.

Забег с участием роботов проводили и в прошлом году, но тогда большинство из них не сумели финишировать. Робот-победитель прошлого года показал результат 2 часа 40 минут, что более чем в два раза превышает время победителя марафона среди людей.

В этом году количество команд-участников увеличилось с 20 до 100+, роботы преодолевали сложные участки самостоятельно, а не под управлением оператора.
