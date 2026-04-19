Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии

Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии. Об этом сообщает КФС.

По его данным, поединки в четвертьфинала турнира прошли 19 апреля в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

«Мурас Юнайтед» играл против действующего чемпиона Ливана клуба «Аль-Ансара» и одержал победу со счетом 3:0.

Голами отметились Денис Яскович, Алимардон Шукуров и Андрей Бацула.

В полуфинале наш клуб сыграет против команды «Аль-Кувейт», который в своем матче обыграл «Аль-Шабаб» из Омана со счетом 5:3.

Полуфинальная игра пройдет 22 апреля в Бишкеке.
Футбольному союзу выделили $15,5 миллиона. Основной источник — фонд президента
Выборы президента Кыргызского футбольного союза сняты с повестки дня
Итальянский клуб «Ювентус» готов сотрудничать с Кыргызским футбольным союзом
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана заняла третье место
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Таджикистану
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
CAFA (U-17): Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Афганистан
Кыргызстан прошел инспекцию АФК как кандидат на проведение Кубка Азии U-23
Футбольному клубу «Алай» передали новый автобус
Золотая генерация: главные звезды футбола Кыргызстана
Призеры чемпионата Азии по&nbsp;борьбе получили денежные награды. Кому сколько дали Призеры чемпионата Азии по борьбе получили денежные награды. Кому сколько дали
Новая звезда шахматного мира из&nbsp;Узбекистана Новая звезда шахматного мира из Узбекистана
Камчыбек Ташиев участвует в&nbsp;конгрессе Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев участвует в конгрессе Кыргызского футбольного союза
Камчыбек Ташиев заявил об&nbsp;уходе с&nbsp;поста главы Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев заявил об уходе с поста главы Кыргызского футбольного союза
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
19 апреля, воскресенье
22:26
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 апреля: днем уже тепло
19:00
Афиша Бишкека на неделю: джазовый фестиваль, выставки и ретро-хиты
18:30
20 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
За несанкционированные свалки в Ананьево наложены штрафы