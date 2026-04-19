Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии. Об этом сообщает КФС.

По его данным, поединки в четвертьфинала турнира прошли 19 апреля в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

«Мурас Юнайтед» играл против действующего чемпиона Ливана клуба «Аль-Ансара» и одержал победу со счетом 3:0.

Голами отметились Денис Яскович, Алимардон Шукуров и Андрей Бацула.

В полуфинале наш клуб сыграет против команды «Аль-Кувейт», который в своем матче обыграл «Аль-Шабаб» из Омана со счетом 5:3.

Полуфинальная игра пройдет 22 апреля в Бишкеке.