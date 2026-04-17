BAKAI отметил выдающееся выступление сборной Кыргызстана по вольной борьбе на чемпионате Азии, прошедшем в Бишкеке, вручив победителям премиальные карты и денежные вознаграждения.

Сильное выступление сборной стало одним из ярких событий чемпионата. Чемпионами Азии 2026 года стали Акжол Махмудов — амбассадор BAKAI и один из самых титулованных борцов страны, а также Асан Жанышов, Раззак Бейшекеев и Афтандил Таалайбек уулу. Их победы внесли ключевой вклад в общий результат команды и укрепили позиции КР на международной спортивной арене.

В знак признания достижений спортсменов BAKAI вручил им премиальные карты Visa Infinite Metal и денежные награды. Карта Visa Infinite Metal — уникальный продукт, впервые выпущенный в республике. Металлический корпус, премиальные привилегии и высокий уровень сервиса делают ее эксклюзивным предложением, не имеющим аналогов на рынке страны.

«Для нас важно поддерживать тех, кто приносит Кыргызстану победы и вдохновляет миллионы людей. Эти спортсмены — настоящие герои. И мы гордимся тем, что можем отметить их достижения не только словами, но и реальными возможностями», — отметили в BAKAI.

Поддержка национального спорта является важной частью стратегии банка. BAKAI последовательно инвестирует в развитие спортивной культуры, поддерживает спортсменов и создает проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

BAKAI продолжает создавать возможности для роста и новых достижений, поддерживая тех, кто прославляет страну на международной арене.

Лицензия НБ КР № 043.