В Бишкеке 20 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +23 градуса.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — улица Байтика Баатыра, дом 3/4, жилмассив «Ак-Тилек» (улица Коллективная);

9.30-17.30 — отрезки улицы Фере, Маяковского, Сеченова, Элебесова;

9.00-13.00 — жилмассив «Чон-Арык» (СЭЗ);

9.00-17.00 — отрезки улиц Строительной, Левоневского, отрезки бульвара Молодой Гвардии, улицы Токтогула, улица Московская, дом 73, отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Айни, Душанбинская, Ахунбаева, Худайбергенова, Сухомлинова, проспект Чингиза Айтматова, село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Курманалиева, переулок Садовый), отрезки улиц Орозбекова, Васильева, Серова, Лагвиненко, Курганская, Тоголок Молдо, Тельмана, переулок Донский, Алтайский, Минбулакский, колбасный цех, ОсОО «Ил Тег Строй Компания», отрезки улиц Кулиева, Маскат, Тынчтык, Махатма Ганди, дом 185, Кулиева, дом 118, села Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Кызыл Белес, садовое товарищество «Наука», природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Кара-Жыгач (улицы Бек-Тоо, Кошара, Кургундей, ОсОО «Восход»).

9.00-24.00 — район отключения ограничен: проспектом Шабдана Баатыра — улицами Хивинской от Лермонтова до Валиханова — Достоевского.

Памятные даты

Вступил в силу Договор о коллективной безопасности стран СНГ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых страны-участницы отдают политическим средствам».

Начало ОДКБ положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (РУз) главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1993-м к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывала девять членов. Сейчас их шесть.

Люди, которые меняли мир

Умер военнослужащий Чынтемир Осмонов

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, наводчик миномета 44-го гвардейского стрелкового полка родился 5 мая 1923 года в селе Курбу Иссык-Кульской области. В сентябре 1942-го призван в Красную армию Тюпским райвоенкоматом. С марта 1943 года в действующей армии. В 1947-м демобилизован.

В 1990 году имя героя войны присвоено восьмилетней школе села Курбу Ак-Суйского района.

Скончался 20 апреля 1987-го.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

