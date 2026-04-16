Общество

Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Документ предусматривает переход к цифровому формату оформления протоколов и постановлений. Предлагается вносить данные о правонарушениях в автоматизированные системы, а уведомления направлять водителям через мобильные приложения, СМС и электронную почту.

Одним из ключевых нововведений станет отмена скидки при оплате штрафов для наиболее опасных нарушений. Речь о положениях, предусмотренных частями 4–5 статьи 188 и частями 2–3 статьи 192 Кодекса о правонарушениях.

Это касается выезда на встречную полосу, опасных маневров и других действий, создающих угрозу жизни и безопасности участников дорожного движения.

Как отмечается в справке-обосновании, действующая система скидок снижает превентивный эффект наказания и способствует повторным нарушениям.

Законопроектом предлагается расширить использование автоматической фото- и видеофиксации нарушений, а оплату штрафов разрешить через мобильные приложения.

При этом бумажный формат протоколов сохраняется как альтернатива в случаях, когда использование цифровых технологий невозможно.

Ожидается, что после общественного обсуждения документ доработают и вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Материалы по теме
Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей порядка оштрафовали
Опасные маневры на дорогах: BMW водворили на штрафстоянку
МВД продолжает внедрение видеофиксаторов для выявления нарушений ПДД
УОБДД: Авто с мигалками у школы в Ленинском преследовало нарушителя ПДД
Милицейская машина едва не сбила детей на пешеходном переходе в селе Ленинском
Штрафы за убийство диких животных в Кыргызстане увеличили в 2-3 раза
Казахстан присоединился к кампании ООН по безопасности дорожного движения
Более 550 пьяных водителей поймали на трассах Бишкек — Ош и Бишкек — Торугарт
Камеры фиксации нарушений заработали на трассе Бишкек — Ош
Тысячи нарушений за рейд выявили в ГУОБДД, сотни авто водворили на штрафстоянки
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
