Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Документ предусматривает переход к цифровому формату оформления протоколов и постановлений. Предлагается вносить данные о правонарушениях в автоматизированные системы, а уведомления направлять водителям через мобильные приложения, СМС и электронную почту.

Одним из ключевых нововведений станет отмена скидки при оплате штрафов для наиболее опасных нарушений. Речь о положениях, предусмотренных частями 4–5 статьи 188 и частями 2–3 статьи 192 Кодекса о правонарушениях.

Это касается выезда на встречную полосу, опасных маневров и других действий, создающих угрозу жизни и безопасности участников дорожного движения.

Как отмечается в справке-обосновании, действующая система скидок снижает превентивный эффект наказания и способствует повторным нарушениям.

Законопроектом предлагается расширить использование автоматической фото- и видеофиксации нарушений, а оплату штрафов разрешить через мобильные приложения.

При этом бумажный формат протоколов сохраняется как альтернатива в случаях, когда использование цифровых технологий невозможно.

Ожидается, что после общественного обсуждения документ доработают и вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.