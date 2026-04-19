Сквер в центре Бишкека и рисовые поля Узгена. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся сначала по центру Бишкека, потом посмотрим на стаи грачей, заглянем на поля в Узгене и завершим нашу поездку в Кара-Кульджинском районе.

Сначала прогуляемся по центру столицы. Да, здесь еще остались тенистые и прохладные скверы. Например, у «Белого дома». Фотографии в начале апреля сделала Мээрим Акназарова.

Тем временем центр Бишкека захватили одуванчики. После дождя 11 апреля они покрыли многие газоны желтым ковром.

Теперь отправимся в Чуйскую область. Илье Шипулину (страничка в Instagram — @progorushki) удалось снять на видео, как кормятся стаи грачей в районе Иссык-Аты.

Заглянем на южный берег Иссык-Куля, в Джети-Огузский район. Там неутомимые труженики весны уже вовсю работают. Фотографии сделал Василий Павлов.

Отправляемся на юг страны. Райхан Абдрайимова побывала в селе Ак-Кия Узгенского района, где шла подготовка полей для посева риса.

Джайлоо Ажике находится в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Это место, известное своей красотой и уникальной природой. Там побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас вдохновить на то, чтобы заглянуть в свои архивы, оставшиеся после путешествий по Кыргызстану. Создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий, и сделать это просто.

Читайте по теме
Утро на Иссык-Куле и цветение магнолии. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по республике присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Утро на Иссык-Куле и цветение магнолии. Фото и видео читателей 24.kg
Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
Утро на Иссык-Куле и весенний Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Весенний закат и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Мартовский Бишкек и раннее утро на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg
Орто-Сайские холмы и Горький в тумане. Фото и видео читателей 24.kg
Туманный Бишкек и городище Ак-Бешим. Фото и видео читателей 24.kg
Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
