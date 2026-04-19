США и Куба впервые за десять лет провели переговоры

США и Куба провели переговоры впервые за десять лет. Делегация Госдепартамента посетила Гавану, где встретилась с представителями кубинских властей, сообщило издание Axios cо ссылкой на высокопоставленного чиновника американского дипломатического ведомства.

Этот визит, о котором официально не объявлялось, стал первым с 2016 года, когда остров посетил тогда глава Белого дома Барак Обама.

По словам источников, американская делегация призывала кубинские власти обеспечить демократические и экономические свободы и указала, что для этого есть «лишь небольшое окно возможностей», прежде чем отношения с Вашингтоном необратимо испортятся. США пообещали содействие, говорится в публикации. В частности, делегация предложила восстановить интернет на острове путем развертывания спутниковой связи Starlink.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть Кубе. Он также угрожал «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране.
