20 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-17.00 — улица Байтика Баатыра, дом 3/4, жилмассив «Ак-Тилек» (улица Коллективная);

9.30-17.30 — отрезки улицы Фере, Маяковского, Сеченова, Элебесова;

9.00-13.00 — жилмассив «Чон-Арык» (СЭЗ);

9.00-17.00 — отрезки улиц Строительной, Левоневского, отрезки улиц Молодая Гвардия, Токтогула, улица Московская, дом 73, отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Айни, Душанбинская, Ахунбаева, Худайбергенова, Сухомлинова, проспект Чингиза Айтматова, село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Курманалиева, переулок Садовый), отрезки улиц Орозбекова, Васильева, Серова, Лагвиненко, Курганская, Тоголок Молдо, Тельмана, переулок Донский, Алтайский, Минбулакский, колбасный цех, ОсОО «Ил Тег Строй Компания», отрезки улиц Кулиева, Маскат, Тынчтык, Махатма Ганди, дом 185, Кулиева, дом 118, села Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Кызыл Белес, садовое товарищество «Наука», природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Кара-Жыгач (улицы Бек-Тоо, Кошара, Кургундей, ОсОО «Восход»).

Нарынская область

10.00-17.00 — село Мин-Булак;

10.00-14.00 — село Учкун;

10.00-16.00 — село Кайынды;

9.00-17.00 — город Нарын (район рынка, стадион);

9.30-17.00 — село Конорчок.

Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица 40-лет Киргизии, дом 45);

13.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы 40-лет Киргизии, дом 44);

9.00-16.00 — село Федоровка (улица Школьная), город Кара-Балта (улица Кара-Балтинская).

Кеминский РЭС

9.00-15.00 — село Шабдан (улицы Эшимкана, Шопокова, Токтоназара);

9.00-17.00 — урочище Карандыс (кошары), город Орловка (улицы Веселая).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Куренкеева, Маяковского, Гастелло);

9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Ленина, Энгельса, Западная);

13.00-16.00 — село Люксембург (улица Строительная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Водоемная), Александровка (улицы Луговая, Комсомольская, от улицы Дружбы до улицы Татарской, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская), Спартак (улица Горького).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Свердлова, Победы, переулок Ленина, улицы Свободы, 60лет Киргизии), Асылбаш (улицы Жайчи, Бира, Мира), Кожомкул (улицы Проектируемая, МТФ, Северная, контуры 148 и 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай», улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Западная, Степная, станция «Сокулук»), база Военно-Антоновского УЭС Сокулукского РЭС, поселок Западный (улицы Октябрьская, Молодой Гвардии);

11.00-17.00 — село Кожомкул (улица Кирова, тупик Комсомольский);

9.00-11.00 — село Кожомкул (улицы Октябрская, Фрунзе, Пионерская);

9.30-17.00 — поселок Комсомольский (улицы Тупик, Южная, Строительная, Проектируемая, Жанышбаева, Дорожная, Восточная, Госпитомник), село Комсомольское (улицы Чуйская, Карасуйская, Школьная, Средняя).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Джайылма (улица Комсомольская), город Каинды (дачи).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова), Кызыл-Арык (улица Арашан).

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — село Чуй (улица Шоссейная);

9.00-13.00 — город Токмок (улицы Саадаева, Киргизская, Веселая).

Иссык-Кульская область