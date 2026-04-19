В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на 3 миллиона сомов

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на 3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, ранее в милицию обратилась группа граждан с просьбой принять меры в отношении гражданки Н.О., которая, по их словам, под предлогом продажи лекарств через компанию, взяла у них деньги, но не предоставила товар и не вернула денежные средства.

Отмечается, что в милицию обратилось более 80 граждан. Общий ущерб, по предварительным данным, составляет около 3 миллионов сомов.

Н.О., 1980 года рождения, задержана и водворена в ИВС. Расследование продолжается.

Если другие пострадавшие опознали женщину, милиция просит обращаться по телефонам: 0503777666, 0501491940, 0705949646.
Материалы по теме
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин
Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей автомобилей
Мошенничество в Сокулуке: фермер лишился скота почти на 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием мессенджеров
В Бишкеке адвокат подозревается в мошенничестве. Обещал помочь с уголовным делом
В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
В&nbsp;МВД прокомментировали видео с&nbsp;избиением парня при задержании В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Жесткое задержание в&nbsp;Бишкеке попало на&nbsp;видео. МВД начало проверку Жесткое задержание в Бишкеке попало на видео. МВД начало проверку
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
