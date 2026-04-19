Общество

Афиша Бишкека на неделю: джазовый фестиваль, выставки и ретро-хиты

20 апреля. Спектакль «Скамейка» (Россия)

Сюжет понятен и прост: случайная встреча двух людей на скамейке в парке, где Он меняет имена и лица, а Она каждый раз готова обманываться и ждать. Драматический спектакль представят российские актеры Елена Захарова и Олег Масленников-Войтов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

21-24 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

Выставка в честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы. Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлены графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

21-24 апреля. Мюзикл «Сүймөнкул»

Мюзикл, посвященный судьбе известного актера, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

23 апреля. Retro Party

В программе вечера культовые артисты и проекты, ставшие символами целой эпохи: Ottawan, Arabesque, Boney M. Reloaded, Dschinghis Khan, BACCARA. Зрителей ждут узнаваемые хиты, мощная энергетика сцены, живое исполнение и атмосфера настоящего ретро-праздника.

«Жаштык-арена», 19.00.

23 апреля. Кинопремьеры

«Майкл» (байопик). История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона.

«Мафия: Миллиондор изи» (драма). Влиятельный коррупционер и лидер криминалитета создали мафиозную сеть и теневую власть, контролирующую страну. Два журналиста Улан и Азат, а также молодой офицер Максат бросают им вызов, и их расследование превращается в смертельную охоту, где правда стоит жизни.

«Эрке кыз» (драма). У Аяны редкая форма рака и всего два месяца жизни. Дастан — интерн, который боится потерять ее не как врач, а как человек. Он помогает ей осуществить список желаний, превращая каждый день в яркую вспышку. Их любовь — огромная и ускользающая, ведь Аяна тает на глазах.

«Приключения желтого чемоданчика» (фэнтези). Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают.

«Мститель» (боевик). Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Ее путь мести начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена.

«Запретный плод» (ужасы). Молодая работница одного из магазинов в торговом центре возглавляет тайное сообщество ведьм, в котором состоят ее коллеги. Когда появление новой сотрудницы ставит под сомнение их показное общество, девушкам приходится столкнуться с собственными демонами или погибнуть.

24-25 апреля. Спектакль «Сережа очень тупой?»

Пьеса Дмитрия Данилова написана в жанре абсурда в 2017 году. По словам автора, эта история о том, как «в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное и необъяснимое». С этим необъяснимым придется иметь дело и как-то реагировать. И от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь (или ее прекращение).

«Театр 705», 19.00.

24-27 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Однажды бедный крестьянин Йохйо нашел раненого журавля, вынул стрелу из его крыла. Скоро в его хижине появилась прекрасная девушка по имени Цу. Она соткала прекрасное полотно, которое Йохйо обменял на деньги. И зажили они счастливо, но однажды покой и счастье были нарушены...

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

24-25 апреля. XXI Международный джаз-фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

На одной сцене выступят музыканты из Франции, Италии, Австрии, Южной Кореи, Испании, Эстонии и Кыргызстана. Это не просто концерты. Это диалог культур, импровизация без границ и та самая живая энергия, ради которой джаз любят десятилетиями — и будут любить дальше. После концерта состоится After Party.

Отель «Orion», 18.30.
