Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля

В честь 148-летия со дня основания Бишкека 25 апреля 2026 года в Royal Central Park пройдет официальный фестиваль фейерверков и музыки. Это масштабное городское событие объединит световое шоу, современное искусство и изысканную атмосферу, подарив гостям незабываемые впечатления.

Фото компании. Небо над Бишкеком озарилось ярким фейерверком, продолжавшимся почти 5 минут

Вслед за успешным мартовским фестивалем Spring Festival, который запомнился гостям грандиозным салютом и сотнями выступлений, Royal Central Park готовит новую программу. Праздник в честь 148-летия Бишкека станет следующим этапом в развитии серии крупных общественных мероприятий парка.

Регулярные фестивали в Royal Central Park зададут городу новый культурный ритм. Royal Central Park становится центром притяжения для жителей Бишкека уже сегодня, предлагая уникальные впечатления на площадке, которая продолжает расти и развиваться вместе с городом.

Городская среда Бишкека меняется на глазах. Современные ценности формируются здесь и сейчас — в каждом событии, в каждом общем празднике. Столица вступает в новую эпоху, где город определяется не только инфраструктурой, но и эмоциями, впечатлениями и качеством жизни каждого жителя.

Опыт культурного пространства Royal Central Park формируется уже сегодня

Главное отличие Royal Central Park — его открытость. Горожанам не нужно ждать окончания всех работ: гости могут приходить уже сегодня. Жители Бишкека видят будущее не на макетах, а могут войти в пространство, которое создается на их глазах. Это превращает каждое мероприятие в уникальный опыт, где доверие рождается из личных впечатлений, а будущее города ощущается в настоящем.

Фото компании. Панорамный вид на мероприятие и звезду из тысяч плавающих фонариков

Центром праздника станет Nomad Heritage Lake — единственный в своем роде проект для Кыргызстана. Это первый в Бишкеке музыкальный водный парк, где вода, свет и музыка сливаются в единое шоу. В ночь фестиваля залпы художественного салюта встретятся со световыми эффектами на глади озера, создавая невероятное зрелище. В будущем эта площадка станет местом проведения ежемесячных фестивалей и настоящим культурным сердцем города.

Фото компании. Nomad Heritage Lake — первый в Бишкеке музыкальный фонтан-парк

В этом году территория фестиваля расширится: специально для семей с детьми откроется Dream Park. Это пространство для творчества и игр с ярким «Холмом Вихрей» и множеством призов. Здесь оживает детское воображение, а каждый гость — от мала до велика — сможет найти занятие по душе и почувствовать атмосферу настоящего праздника.

Особым событием праздника станет запуск конкурса талантов Royal Central Park’s Got Talent. Юные вокалисты, танцоры и музыканты смогут побороться за призовой фонд до 100 тысяч сомов — этот конкурс станет постоянной творческой площадкой для подрастающего поколения.

Наряду с выступлениями, гостей ждет грандиозное угощение: команда из 40 поваров приготовит плов для тысяч посетителей, подчеркивая верность проекта национальным традициям. Всего на территории развернутся более 50 кафе и игровых зон, создавая яркую атмосферу праздника для всех возрастов.



Новый ритм развития Бишкека уже начинается — город определяется не только инфраструктурой, но и опытом, эмоциями и качеством жизни.

Фото компании. Royal Central Park — это современное жилое пространство, где архитектура гармонично сочетается с культурным наследием кочевого образа жизни, создавая уникальный и неповторимый облик

Каждому городу нужен символ, задающий новый стандарт качества жизни. Royal Central Park воплощает концепцию All-in-One, соответствуя самым высоким мировым стандартам сервиса. Здесь все — от жилого пространства до зон отдыха и развлечений — объединено в гармоничную экосистему. Такой подход создает не просто комфортную среду, но и формирует современный, сбалансированный и яркий образ жизни для каждого жителя столицы.

Девиз проекта — «Royal Central Park — начало идеального будущего». В его основе лежит философия City within the Garden («Город в саду»): более 70 процентов территории здесь отведено под парки и водоемы. Пространство спроектировано для активного движения, качественного отдыха и общения, что создает фундамент для здоровья и эмоционального благополучия. Главная ценность — счастливое сообщество, а регулярные фестивали и выставки помогают жителям находить общие интересы и формируют уникальную идентичность этого места.

Фото компании. Первые 3 тысячи деревьев высажены: создаем зеленый город будущего уже сегодня

На текущем этапе активного развития Бишкека Royal Central Park становится новым символом счастливого городского образа жизни, формируя более насыщенную среду, где люди не только живут, но и наслаждаются жизнью, общаются и ежедневно ощущают ее ценность. Праздник фейерверков и музыки — это не только памятное событие, но и возможность для сообщества напрямую прикоснуться к будущему, которое уже формируется.

Информация о мероприятии «Праздник фейерверков и музыки, посвященный 148-летию Бишкека» (вход свободный):

Дата: 25 апреля 2026 года

Время: 14.00 — 21.00

Место: город Бишкек, улица Шаршена Термечикова 16, Royal Central Park

Горячая линия: +996 707 666 688.

