Бизнес

От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?

Блокада Ормузского пролива ударила по ценам на нефть и ее производные во всем мире. Чего в связи с этим ждать Кыргызстану?

Большую часть ГСМ Кыргызстан закупает в России. Благодаря двусторонним договоренностям РФ продает их нам без дополнительной наценки. Поэтому топливо в КР значительно дешевле, чем в других странах региона, зависящих от импорта. Более того, дизтопливо у нас дешевле, чем в самой России.

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке во всем мире резко выросла стоимость нефтепродуктовВ КР это пока не ощущается. Стараемся не допускать резких скачков цен за счет запасов, закупленных в начале года. Но они на исходе», — сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

Экономист Искендер Шаршеев отметил, что спрос на российскую нефть в мире вырос — Китай, Индия и европейские страны встают за ней в очередь. Новые контракты, в том числе с Кыргызстаном, заключаются уже по более высоким ценам.

Доставка нефтепродуктов из России в Кыргызстан стоит денег. К тому же здесь их облагают налогами и акцизами. В итоге складывается себестоимость одного литра топлива: более 80 сомов за бензин Аи-92 и более 102 сомов за дизель. Доля сборов в конечной цене для потребителей составляет 15-16 процентов.

Если нефтетрейдеры не поднимут цены, то просто израсходуют все оборотные средства и обанкротятся.

По оценкам международных экспертов, повышение стоимости топлива всего на один процент ведет к подорожанию продукции всех секторов экономики на 5 процентов. В Кыргызстане уровень инфляции и так высок, и дополнительное давление точно не нужно.

В ряде стран, столкнувшихся с такой проблемой, придумали эффективный способ сохранить стабильные цены — временно снизили или даже обнулили налоговые платежи. В Кыргызстане тоже предлагают такой метод. «В настоящее время налоговая нагрузка на литр Аи-92 составляет примерно 12,5-13 сомов, а на литр дизтоплива — около 10 сомов. Если нам дадут послабления, сможем сдержать цены», — подчеркнул Канатбек Эшатов.

Он отметил, что в Кыргызстане ежемесячно потребляют до 120 тысяч тонн топлива. На их закупку требуется около $ 100 миллионов. «Можем закупить ГСМ на несколько месяцев вперед и не беспокоиться о происходящем в мире. Но для этого нам также необходима поддержка от государства — льготное финансирование», — добавил Канатбек Эшатов.

Как видим, варианты не допустить начала топливного кризиса в стране есть. Важно адекватно и быстро оценить обстановку и принять такое решение, которое будет выгоднее всего простым потребителям.
