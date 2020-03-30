В центре Бишкека, закрытом на дезинфекцию, поток машин снова увеличился

В центральной части Бишкека, которую закрыли для дезинфекции, поток машин снова увеличился. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Они отметили, что живут в относительно тихом районе по улице Боконбаева недалеко от бульвара Молодой Гвардии, где стоят блокпосты. С введением режима чрезвычайного положения движение автотранспорта, по их словам, значительно сократилось — в день проезжало несколько автомобилей.

«Однако сейчас машины ездят постоянно, поток немного меньше, чем в обычные дни, но на режим ЧП это не похоже. Через одну улицу стоят блокпосты, но, видимо, только для отвода глаз. С каждым днем авто становится все больше. Или все ограничения, о которых говорят, не касаются избранных и страдают только простые люди, которые не могут купить пропуск?» — возмутились горожане.

В подтверждение своих слов они прислали в редакцию видео, снятое одним кадром. За 10 минут по улице проехало 35 машин.

Скопление авто есть и в других районах. К примеру, это фото, сделанное на пересечении улиц Московской и Абдрахманова, 24.kg также сегодня прислали читатели.

Фото читателей 24.kg

Еще одно видео опубликовали в Twitter. Водитель снял пробку на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Московской. «30 марта, время 13.30, проехать невозможно и с той, и с другой стороны», — комментирует мужчина.

Кажется только твиттер сидит на карантине, остальные все забили на приказы и указы?! pic.twitter.com/TcHMqVmopf — Japar (@JaparUsenov) March 30, 2020

Отметим, что в Бишкеке ограничили движение транспорта и горожан, которых просят без острой необходимости не выходить из дома. Покинуть жилье можно строго с 7.00 до 20.00, при себе нужно иметь маршрутный лист и паспорт, ходить рекомендуют исключительно в аптеку, продовольственный магазин или поликлинику, банк. Для передвижения на личном авто в карантинной зоне нужен специальный пропуск, который выдают в комендатуре столицы.

Читайте по теме Коронавирус в Бишкеке. Десять претензий к коменданту и штабу

Напомним, поставщики товаров первой необходимости неоднократно жаловались, что стоят в очереди за пропусками по несколько дней. Более того, милиционеры на блокпостах не пропускают их, что грозит тем, что город останется без продуктов.

Кроме того, сегодня стало известно, что журналистам, которым ранее обещали предоставить пропуска, в аккредитации отказали. Всем, кроме провластных телеканалов. В комендатуре решение объяснили заботой о здоровье представителей масс-медиа. Последние выступили с обращением и просят обеспечить им полноценный доступ к информации и не нарушать нормы Конституции КР.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.