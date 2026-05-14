Кыргызстанец Бекжан Бейшекеев, попавший в ДТП в американском штате Индиана, остался без адвоката. Об этом сообщают соотечественники в США.

По их словам, прокуратура запросила для него 28,5 года лишения свободы.

Фото из интернета

Ранее кыргызстанцы в Америке начали сбор средств на адвоката для Бекжана Бейшекеева. Однако позже сбор остановили после обещания работодателей мужчины предоставить ему защиту.

Как утверждается, владельцы компании SEM Express Сайпидин и Мирлан заявили, что наймут адвоката для кыргызстанца. В результате люди прекратили сбор денег.

Сейчас, по информации соотечественников, у Бекжана Бейшекеева до сих пор нет защитника.

Также сообщается, что по законам США его могут освободить до завершения следствия под залог. В суде озвучена сумма $100 тысяч.

Напоним, авария с участем Бекжана Бейшекеева произошла 3 февраля, когда грузовик Freightliner под его управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Chevrolet. В результате погибли четыре человека — отец и двое его сыновей, а также их друг. Еще несколько человек получили травмы.