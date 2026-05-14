Потребление вина в мире упало до самого низкого уровня с 1957 года. Такие данные содержатся в отчете Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV).

В 2025 году во всем мире было выпито 208 миллионов гектолитров вина — это на 2,7 процента меньше, чем в 2024 году, и на 14 процентов меньше, чем в 2018-м. Среди ключевых причин эксперты назвали изменения в образе жизни и экономическую неопределенность.

Согласно отчету, в Германии и США — крупнейшем в мире рынке сбыта вина — потребление за год сократилось на 4,3 процента, во Франции — на 3,2 процента, в Италии — на 9,4 процента. Самый большой спад — на 13 процентов — зафиксирован в Китае.

Больше вина в 2025 году стали пить в Португалии, Бразилии и Японии, следует из отчета.

Эксперты указывают, что продолжают сокращаться площади обрабатываемых виноградников, в то время как объемы экспорта находятся на самом низком уровне за пятнадцать лет. За последние 25 лет исчезло 10 процентов мировых виноградников, несмотря на появление новых стран-производителей вина.
