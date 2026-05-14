Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса обсуждают в соцсетях

В соцсетях активно распространяют фото переполненного автобуса в Бишкеке. На кадре видно, как пассажиры буквально забились в салон общественного транспорта, а часть людей в него и вовсе не помещаются.

Пользователи жалуются на нехватку транспорта, большие интервалы движения и ежедневные давки в часы пик.

«Каждое утро одно и то же», «В автобус невозможно зайти», «Люди едут в нечеловеческих условиях», — пишут комментаторы.

Судя по табличке на лобовом стекле, речь о маршруте № 18.

В комментариях жители также обратили внимание на состояние остановок и дороги, отметив, что проблема общественного транспорта в городе остается одной из самых острых.