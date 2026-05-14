15:39
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Агент 024

Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса обсуждают в соцсетях

В соцсетях активно распространяют фото переполненного автобуса в Бишкеке. На кадре видно, как пассажиры буквально забились в салон общественного транспорта, а часть людей в него и вовсе не помещаются.

Пользователи жалуются на нехватку транспорта, большие интервалы движения и ежедневные давки в часы пик.

из интернета
Фото из интернета

«Каждое утро одно и то же», «В автобус невозможно зайти», «Люди едут в нечеловеческих условиях», — пишут комментаторы.

Судя по табличке на лобовом стекле, речь о маршруте № 18.

В комментариях жители также обратили внимание на состояние остановок и дороги, отметив, что проблема общественного транспорта в городе остается одной из самых острых.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/373824/
просмотров: 832
Версия для печати
Материалы по теме
Пассажир дважды расплатился фальшивыми деньгами в автобусе Бишкека
Транспорт исчез. Жители Таш-Добо стоят под дождем и не могут уехать в Бишкек
Автобусы устроили «гонку» и столкнулись на проспекте Айтматова в Бишкеке
Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Новые электробусы Geely для общественного транспорта презентовали в Бишкеке
Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу
Новые автобусы, пересадка по одной оплате и реформа маршрутов — что пообещал мэр
Бишкекский городской транспорт перевозит 222 миллиона пассажиров в год
Матерился на водителя автобуса: в Бишкеке задержан водитель грузовика
В жилмассив «Нуркожо» курсируют автобусы. В мэрии Бишкека ответили депутату ЖК
Популярные новости
В&nbsp;Александровке засыпали дрену и&nbsp;застроили ее&nbsp;&mdash; жителей топит каждый сезон В Александровке засыпали дрену и застроили ее — жителей топит каждый сезон
Пилястры сбивали кувалдами: жители Оша возмущены изменением здания горсуда Пилястры сбивали кувалдами: жители Оша возмущены изменением здания горсуда
Пробуждение гор и&nbsp;контрасты Бишкека в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Пробуждение гор и контрасты Бишкека в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;улице Суюмбаева упавшее дерево перекрыло дорогу В Бишкеке на улице Суюмбаева упавшее дерево перекрыло дорогу
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
15:23
Убили козерога и попались. Браконьерам в Нарыне грозит иск на 300 тысяч сомов Убили козерога и попались. Браконьерам в Нарыне грозит...
15:09
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии
15:09
На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности
15:06
ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
15:02
Кыргызстанцу в США грозит 28 лет тюрьмы после ДТП — у него нет адвоката