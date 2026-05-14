В Бишкеке до конца года появятся 30 современных мусорных площадок

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев сообщил в социальных сетях о запуске программы по установке 30 современных контейнерных площадок для улучшения системы вывоза отходов в столице.

Он продемонстрировал одну из них и сообщил, что в городе до конца 2026 года планируется разместить 30 таких площадок, что должно улучшить систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а также снизить количество стихийных свалок.

Современные мусорные площадки позволят систематизировать управление отходами, считает вице-мэр

Предыдущие инициативы по модернизации системы обращения с отходами не всегда давали стабильный результат, но сейчас город делает акцент на более системный подход.

«Мы призываем жителей соблюдать базовые правила сортировки мусора — отдельно собирать бумагу, пластик и другие виды отходов», — попросил Рамиз Алиев.

По его мнению, это рассматривается как важный шаг к более эффективной и современной системе управления отходами в Бишкеке.