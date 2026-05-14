15:22
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке до конца года появятся 30 современных мусорных площадок

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев сообщил в социальных сетях о запуске программы по установке 30 современных контейнерных площадок для улучшения системы вывоза отходов в столице.

Он продемонстрировал одну из них и сообщил, что в городе до конца 2026 года планируется разместить 30 таких площадок, что должно улучшить систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а также снизить количество стихийных свалок.

из интернета
Фото из интернета. Современные мусорные площадки позволят систематизировать управление отходами, считает вице-мэр
Предыдущие инициативы по модернизации системы обращения с отходами не всегда давали стабильный результат, но сейчас город делает акцент на более системный подход.

«Мы призываем жителей соблюдать базовые правила сортировки мусора — отдельно собирать бумагу, пластик и другие виды отходов», — попросил Рамиз Алиев.

По его мнению, это рассматривается как важный шаг к более эффективной и современной системе управления отходами в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373826/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Деревья закатали в асфальт. Вице-мэр Рамиз Алиев о ситуации в парке Ататюрка
Рамиз Алиев: Люди не везут мусор на полигон, они выбрасывают его у БЧК
В Бишкеке кто-то выкинул в мусор прекрасные картины. Горожане ищут их автора
В Бишкеке появились новые площадки для мусора. Мэрии интересно мнение горожан
Жители Бишкека пожаловались на остановку рядом со свалкой на улице Малдыбаева
Предприниматели заявили, что их «крышует» заммэра Рамиз Алиев, — им не поверили
Свалка на гаражном участке в микрорайоне «Улан-2». Комментарий мэрии Бишкека
Еще три подземных перехода построят в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова
Неизвестные подожгли мусорные баки в Бишкеке — весь район окутало дымом
Кыргызстанец спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
15:09
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники...
15:09
На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности
15:06
ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
15:02
Кыргызстанцу в США грозит 28 лет тюрьмы после ДТП — у него нет адвоката
15:00
От «технических кандидатов» до цифровых подписей: как КР меняет правила выборов