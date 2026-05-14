15:22
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

Это вандализм. В Джумгале разгорелся скандал из-за памятников героев и артистов

В Джумгальском районе разгорелся скандал после публикации фото демонтированных памятников известным кыргызским деятелям. Снимки в соцсетях опубликовала журналист Элнура Кулуева.

На кадрах памятники лежат сваленными в одной куче на земле. Среди них — скульптуры Качыке баатыра, Байзака баатыра, Куйручука, Кожомкула, Бюбюсары Бейшеналиевой, Калыка Акиева, Мидина Алыбаева, Таттыбубу Турсунбаевой и Мыскал Омуркановой.

«Это вандализм», — написала Элнура Кулуева, раскритиковав местные власти за отношение к историческим и культурным объектам.

Публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи возмутились тем, что памятники оказались брошены на землю.

После критики районная администрация распространила официальный комментарий.

Власти сообщили, что решение о переносе памятников принято айыл окмоту села Чаек по согласованию с айыльным кенешем. На месте, где они были установлены, строят здание Центра обслуживания населения.

По информации администрации, памятники планируют перенести в центральный парк села Чаек. Кроме того, уже объявлен тендер на ремонтно-реставрационные работы. Сейчас определяется подрядная организация.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373829/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
У памятника Бишкеку баатыру треснул меч, жители просят срочно его заменить
День Победы. На Иссык-Куле в селе Оттук восстановили памятник «Родина-мать»
Издан полный каталог тюркских рунических памятников VII–IX веков
На паспортизацию памятников в регионах Кыргызстана выделят 13 миллионов сомов
В Баткене установят памятник Алымкулу аталыку, военачальнику Кокандского ханства
Легендарный павильон «Ак-Суу» в Бишкеке готов к открытию после реконструкции
Возле здания Минкультуры разваливается памятник Айдарбекову — отвалились буквы
Памятники Бишкека моют и приводят в порядок: «Тазалык» начал работы
В Бишкеке увековечат память венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандока
Женщина установила себе памятник на кладбище в Бишкеке и ухаживает за ним
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
15:09
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники...
15:09
На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности
15:06
ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
15:02
Кыргызстанцу в США грозит 28 лет тюрьмы после ДТП — у него нет адвоката
15:00
От «технических кандидатов» до цифровых подписей: как КР меняет правила выборов