Это вандализм. В Джумгале разгорелся скандал из-за памятников героев и артистов

В Джумгальском районе разгорелся скандал после публикации фото демонтированных памятников известным кыргызским деятелям. Снимки в соцсетях опубликовала журналист Элнура Кулуева.

На кадрах памятники лежат сваленными в одной куче на земле. Среди них — скульптуры Качыке баатыра, Байзака баатыра, Куйручука, Кожомкула, Бюбюсары Бейшеналиевой, Калыка Акиева, Мидина Алыбаева, Таттыбубу Турсунбаевой и Мыскал Омуркановой.

«Это вандализм», — написала Элнура Кулуева, раскритиковав местные власти за отношение к историческим и культурным объектам.

Публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи возмутились тем, что памятники оказались брошены на землю.

После критики районная администрация распространила официальный комментарий.

Власти сообщили, что решение о переносе памятников принято айыл окмоту села Чаек по согласованию с айыльным кенешем. На месте, где они были установлены, строят здание Центра обслуживания населения.

По информации администрации, памятники планируют перенести в центральный парк села Чаек. Кроме того, уже объявлен тендер на ремонтно-реставрационные работы. Сейчас определяется подрядная организация.