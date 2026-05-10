Пробуждение гор и контрасты Бишкека в фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы вновь прогуляемся по центру Бишкека, заберемся в ущелье рядом со столицей, заедем на Иссык-Куль и отправимся в Алайский район.

Начнем по традиции с Бишкека. Кстати, вы обращали внимание, как соседствует история в центре города? Площадь Ала-Тоо с Манасом и государственным флагом и всего в паре сотне метров памятник вождю пролетариата — В.И. Ленину. Их символично разделяет здание Исторического музея.

Еще один из оставшихся островков зелени в центре Бишкека — сквер имени Горького. Здесь еще можно спрятаться в тени от грядущей летней жары. Фотографии там сделала Мээрим Акназарова.

«Ущелье Сокулук только-только пробуждается. Жужжания насекомых еще не слышно. Пока господствуют травы да ранние цветы», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Отправляемся на Иссык-Куль. Там в селе Кызыл-Суу на южном берегу живет наш постоянный автор Василий Павлов. По его фотографиям мы отслеживаем, как весна продвигается по озерному краю.

Отправляемся в Ошскую область. В сотне километров от южной столицы находится живописная и уединенная долина Кожокелен. Там побывал и сделал видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
