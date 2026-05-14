Часть Бишкека останется без газа на несколько дней

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с проведением работ на запорных устройствах в газовых колодцах с 15 по 22 мая будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном улицами:

река Ала-Арча, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, река Аламедин, улица Жумабека, БЧК, улица Абдрахманова, улица Тоголок Молдо, улица Ганди.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.