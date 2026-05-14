15:22
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

Часть Бишкека останется без газа на несколько дней

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с проведением работ на запорных устройствах в газовых колодцах с 15 по 22 мая будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном улицами:

река Ала-Арча, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, река Аламедин, улица Жумабека, БЧК, улица Абдрахманова, улица Тоголок Молдо, улица Ганди.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373827/
просмотров: 708
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выросла добыча руд и угля при падении объемов нефти
Это рекорд. Китай перепродал 1,3 миллиона тонн российского сжиженного газа
Китай начал втридорога перепродавать российский газ
В парламенте просят отодвинуть сроки отключения горячей воды в домах
В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года
Атака на Иран. Россия может прекратить поставки на газовый рынок Европы — Путин
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года
Катар заявил о приостановке производства СПГ из-за атак на свои объекты
Эскалация на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе выросли на 50 процентов
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
15:09
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники...
15:09
На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности
15:06
ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
15:02
Кыргызстанцу в США грозит 28 лет тюрьмы после ДТП — у него нет адвоката
15:00
От «технических кандидатов» до цифровых подписей: как КР меняет правила выборов