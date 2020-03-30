Коронавирус в КР. Журналисты и СМИ просят власти обеспечить доступ к информации

Фото КТРК. Журналисты Бишкека не могут исполнять свои прямые профессиональные обязанности. Приоритет традиционно отдан только провластным телеканалам «ОТРК» и «ЭлТР»

В условиях чрезвычайного положения в стране крайне важно обеспечить СМИ и журналистов доступом к информации. Об этом говорится в обращении медиасообщества Кыргызстана к властям республики.

Отмечается, что сегодня КР, как и весь мир, столкнулась с беспрецедентной чрезвычайной ситуацией. Журналисты понимают оправданность введения в стране чрезвычайного положения. Но в меру своей миссии — говорить правду о происходящем и обеспечить гражданам доступ к информации — выражают свою крайнюю обеспокоенность некоторыми решениями в рамках ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса — это чрезвычайная ситуация, которая не имела для Кыргызстана прецедентов. Соответственно, многие решения могут быть непонятными, ошибочными, нелепыми. После введения режима чрезвычайного положения это довольно четко видно. В такой ситуации крайне необходимо, чтобы государство в отсутствие достаточного опыта в гибком режиме регулировало пробелы и ошибки. Такая тактика обеспечит ситуацию, в которой общество будет поддерживать и исполнять новые временные правила. Роль СМИ в этом крайне сложно переоценить, ведь именно журналисты информируют общество о принимаемых решениях и дают государству обратную связь от людей.

Другая важная роль СМИ — это помочь в предотвращении распространения слухов и фейковой информации.

Опять же мы живем в XXI веке, где у каждого гражданина есть телефон и интернет, и каждый человек становится распространителем информации, в том числе непроверенной и недостоверной. Это не всегда делается людьми со злой целью. Очень часто это происходит из-за того, что люди боятся и достоверной информации не хватает. И снова здесь роль СМИ, профессиональных журналистов сложно переоценить.

«Вместо обеспечения нам соответствующих условий для работы с каждым разом мы сталкиваемся все с большими ограничениями. Журналисты не могут дозвониться до пресс-секретарей и лиц, принимающих решения, на запросы они не отвечают. Вместо пресс-конференций, где можно задать вопросы, стали проводиться брифинги, где вопросы априори не предусмотрены. Первая пресс-конференция организована только сегодня, неизвестно, будут ли они регулярными и с теми лицами, которым СМИ хотят задать вопросы. Таким образом, общество получает однобокую информацию — только ту, которая нужна республиканскому штабу и госорганам», — говорится в обращении.

При этом медиасоообщество обращает внимание на то, что в условиях пандемии надо стремиться достучаться до каждой аудитории на каждом канале распространения информации, будь то ТВ, радио, печатные или онлайн-издания, инфлюенсеры соцсетей или рассылка в WhatsApp, а не ограничивать доставку информации только госканалами. СМИ должны задавать вопросы от граждан, которыми кишат соцсети, чтобы помочь государству в борьбе с пандемией.

Не совершайте ошибки катастроф XX века, не скрывайте информацию! Медиасообщество Кыргызстана

«Несмотря на то что жизненно важно обеспечить соответствующие условия для безопасной работы журналистов, комендатура приняла решение не проводить аккредитацию. Обращаем внимание на то, что формулировку пункта 9 статьи 17 Конституционного закона «О чрезвычайном положении» необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов. Поскольку отказа в проведении аккредитации журналистов Конституционный закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает, соответственно, такое решение коменданта Бишкека не отвечает нормам закона», — напомнили представители СМИ.

Журналисты обращают внимание на то, что должностные лица в первую очередь в условиях режима чрезвычайного положения должны неукоснительно соблюдать требования законодательства, тем более конституционного закона.

Государство должно соблюдать прописанную законом гарантию по обеспечению журналистам свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, и защиту журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности.

«И снова напоминаем: для того чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными. Для обеспечения этих ожиданий нужно сделать, чтобы журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса», — подчеркивается в обращении.

Со своей стороны медиасообщество Кыргызстана обещает придерживаться принципа точности и достоверности информации, стараться уточнять и перепроверять сведения в комендатуре. В условиях режима чрезвычайного положения при себе всегда иметь паспорт и служебное удостоверение. Обращаться только к компетентным специалистам, которые обладают соответствующими знаниями и информацией и могут предоставить точную, объективную информацию. Всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, бахилы). Разделять утверждения о фактах от собственного мнения. Неукоснительно следовать законным требованиям сотрудников сил правопорядка, задействованных в обеспечении режима чрезвычайного положения.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.