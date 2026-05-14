ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям. Об этом говорится в проекте закона «О ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны, подписанного 27 июня 2025 года в городе Минске Республики Беларусь».

Отмечается, что соглашение включает: обнуление таможенных пошлин, упрощение процедур торговли, порядок применения защитных мер, применение стандартов, технических регламентов и процедур оценки соответствия, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, развитие таможенного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, электронной торговли, государственных закупок, конкуренции и в иных сферах.

Кыргызская Республика с Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляет торговые отношения на основе принципа недискриминации в соответствии с правилами Всемирной торговой организации в режиме наибольшего благоприятствования и применяет ставки, утвержденные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.

За период с 2020 по 2024 год товарооборот Кыргызской Республики с ОАЭ увеличился в 10,4 раза. В 2025 году товарооборот КР с ОАЭ составил $179,5 миллиона и в сравнении с 2024 годом сократился на 2 процента, импорт –$ 52 миллиона (снижение на 17 процентов), а экспорт увеличился на 6,1 процента и составил $124 миллиона.

Доля Объединенных Арабских Эмиратов в товарообороте Кыргызской Республики в 2025 году заняла 1,1 процента, в том числе в экспорте – 4,3 процента, импорте – 0,4 процента.

Экспортированы: телефонные аппараты (87 процента от экспорта в ОАЭ), вычислительные машины и их блоки, летательные аппараты и их части, авиакеросин, продтовары (фасоль, мед, орехи прочие, живые животные, консервы мясные, табачные изделия), изделия из меди, алюминия, автомобили, разные аппараты и инструменты.

Импортированы: продукция машиностроения (оборудования, механические устройства для промышленности и их части, электрические машины и аппараты, транспортные средства и их части, инструменты медицинские, оптические и другое), продукция химической промышленности (краски, лаки, мыло-моющие средства, изделия из пластмассы, резины), химические нити, одежда, прочие текстильные изделия, разные продукты питания.

В рамках данного соглашения Кыргызская Республика получит расширенный доступ на рынок ОАЭ в различных отраслях, охватывающих торговлю товарами, услугами и инвестициями.

Параметры финального тарифного предложения ОАЭ охватывают уступками 86 процентов товарной номенклатуры (в разрезе 6 знаков ТН ВЭД), на долю которой приходится 98 процентов экспорта ЕАЭС в ОАЭ, что составляет $12,4 миллиарда по данным за 2023 год.

Что касается текущих поставок Кыргызской Республики в ОАЭ, то под преференциальный режим попадает 99 процентов текущего экспорта, и лишь 1 процент поставок кыргызской стороны не охвачен уступками. Это касается сигарет и заменителей сигарет, отдельных видов арматуры и прочих изделий из резины.

Сигареты являются системными изъятиями со стороны ОАЭ, и доступ к ним закрыт во всех соглашениях о свободной торговле, поэтому получение преференциального режима на эмиратском рынке не представляется возможным.

В рамках переговорного процесса кыргызская сторона заявила о своем экспортном интересе по 498 товарным субпозициям. По итогам переговоров тарифные преференции были предоставлены для 444 из 498 субпозиций, что составляет 89 процентов изначального списка экспортного интереса Кыргызской Республики.