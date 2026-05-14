В КР хотят усилить роль акыйкатчи и обязать госорганы реагировать на его отчеты

В Кыргызстане разработан проект закона «Об Акыйкатчи (омбудсмене) Кыргызской Республики». Документ, разработанный рядом депутатов, направлен на повышение эффективности деятельности института акыйкатчи, усиление парламентского контроля и обеспечение большей открытости работы омбудсмена.

Как отмечается в справке-обосновании, действующее законодательство закрепляет принцип независимости акыйкатчи и недопустимости вмешательства в его деятельность. Однако при этом в законе отсутствуют нормы, которые бы системно регулировали порядок ежегодной отчетности омбудсмена перед Жогорку Кенешем, а также механизмы взаимодействия с государственными органами.

Одним из ключевых изменений предлагается закрепить обязанность акыйкатчи ежегодно представлять доклад парламенту.

Авторы инициативы считают, что это позволит создать постоянный диалог между омбудсменом и Жогорку Кенешем по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также сформирует основу для парламентского контроля без вмешательства в независимость института.

Кроме того, в закон предлагается включить нормы, определяющие содержание ежегодного доклада, включая результаты анализа нормативных правовых актов, рассмотрения жалоб граждан и реализации других полномочий омбудсмена.

Еще одной важным моментом станет введение обязанности государственных органов реагировать на доклады омбудсмена.

Сейчас законодательство не регулирует процедуру направления докладов и не устанавливает сроки рассмотрения рекомендаций акыйкатчи. Из-за этого многие предложения омбудсмена остаются без ответа, а выявленные системные нарушения не устраняются.

Проект закона предлагает обязать компетентные государственные органы рассматривать направленные им доклады; информировать акыйкатчи о результатах рассмотрения и направлять официальный ответ в течение трех месяцев.

По мнению разработчиков, это повысит ответственность госорганов и позволит обеспечить своевременное реагирование на проблемы в сфере прав человека.

Поправки также направлены на повышение прозрачности деятельности института акыйкатчи.

В действующей редакции закона отсутствует требование о публикации ежегодных докладов, что, как отмечают авторы проекта, ограничивает право граждан на получение информации и снижает уровень общественного доверия. В связи с этим предлагается закрепить обязательную публикацию ежегодных докладов омбудсмена на официальном интернет-ресурсе.

Для обеспечения единых стандартов отчетности проект закона предоставляет акыйкатчи право самостоятельно утверждать порядок подготовки и распространения ежегодных докладов. Как поясняется в документе, отсутствие единого порядка может приводить к разрозненности форм отчетов, неполноте информации и сложностям при их анализе как парламентом, так и обществом.

В справке-обосновании отдельно подчеркивается, что ежегодный доклад акыйкатчи является независимой оценкой состояния прав и свобод человека и отличается от обычных отчетов государственных органов.

Международные структуры ООН и Европейского союза ранее уже обращали внимание Кыргызстана на необходимость усиления гарантий независимости омбудсмена. Этот вопрос поднимался в рамках универсального периодического обзора ООН; в программе Евросоюза ВСП+ (Всеобщая система преференций плюс), благодаря которой Кыргызстан может экспортировать более 6,2 тысячи видов товаров в страны ЕС без уплаты таможенных пошлин.

Также подчеркивается, что предлагаемые изменения соответствуют международным стандартам деятельности омбудсменов, включая рекомендации Венецианской комиссии и Международной ассоциации уполномоченных по правам человека.

По мнению инициаторов, реформа станет важным шагом к дальнейшему укреплению института акыйкатчи как независимого гаранта прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике.