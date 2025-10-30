12:07
Карательный популизм. В Европарламенте осудили возврат смертной казни в КР

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор обратился в Европейскую комиссию с вопросом, касающимся правила № 144, о том, как Евросоюз будет реагировать на инициативу вернуть смертную казнь в Кыргызстане.  

По его словам, КР отказалась от смертной казни в 2007-м, а спустя три года ратифицировала Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Любые изменения в Конституции повлекут выход страны из международных обязательств.

Одобрение поправок станет серьезным регрессом в сфере прав человека и может поставить Кыргызстан в число стран, где вновь начнут выносить смертные приговоры, считает Начо Санчес Амор. По его мнению, инициатива властей «не устраняет системные причины гендерного насилия» и содержит риски дальнейшего расширения применения высшей меры наказания.

Права человека — ключевой элемент Расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС — КР. Депутат интересуется, что намерена предпринять Еврокомиссия.

Ранее предложение властей Кыргызстана вернуть смертную казнь также осудили международные организации.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступил президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию, предусматривающие введение в республике смертной казни, уже вынесены на общественное обсуждение.

КР также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349036/
