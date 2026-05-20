15:59
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Власть

ЖК одобрил законопроект о разработке государственной климатической политики

ЖК во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о разработке государственной климатической политики. Инициаторами выступила группа депутатов.

Как заявляла на заседании ранее депутат Жылдыз Эгенбердиева, документ направлен на регулирование общественных отношений в сфере климатической деятельности и установление правовых основ климатических действий для минимизации воздействия изменения климата на население, экономику и экосистемы Кыргызстана, обеспечение климатической устойчивости и низкоуглеродного развития страны.

Его цель — формирование основы для планирования, разработки и реализации государственной политики в области изменения климата, направленной на:

1) Сокращение выбросов парниковых газов, митигацию, адаптацию к изменению климата и достижение углеродной нейтральности в соответствии с определяемым на национальном уровне вкладом КР.
2) Адаптацию к изменению климата, снижение уязвимости и повышение устойчивости к неблагоприятным воздействиям изменения климата.

Также в рамках проекта закона одним из направлений деятельности для государственных органов предусмотрена необходимость внедрения экономических, фискальных и иных инструментов, способствующих реализации государственной политики в области изменения климата, включая направления деятельности по стимулированию субъектов экономической деятельности, внедряющих ESG-принципы.

Кроме того, предусмотрены нормы, регламентирующие вопросы регулирования выбросов и поглощений парниковых газов посредством введения системы нормирования парниковых газов, а также системы торговли выбросами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374619/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК недовольны, что госорганы используют непонятные термины в законопроектах
В ЖК намерены признать киберспорт национальным видом спорта в Кыргызстане
Депутатам парламента КР подарили шахматы
В 2025 году на матпомощь депутатам и их помощникам выделили 1,8 миллиона сомов
Ледники начали резко таять, ученые предупредили о росте уровня воды в реках
Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы
Кыргызстан дает воду Центральной Азии, но почти не получает за это компенсаций
Депутаты удивились: как КР будет развивать мореплавание без выхода к морю
Депутатов посадили не туда. В ЖК требуют закрепить почетные места
О климатическом кризисе и потере ледников предупредил президент Кыргызстана
Популярные новости
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Прослушивать и&nbsp;отключать телефоны. ГКНБ меняет правила игры в&nbsp;телекоммуникации Прослушивать и отключать телефоны. ГКНБ меняет правила игры в телекоммуникации
Госслужащие начнут носить одежду с&nbsp;элементами национального стиля Госслужащие начнут носить одежду с элементами национального стиля
Бизнес
Binance запускает пользовательскую кампанию в&nbsp;Кыргызстане Binance запускает пользовательскую кампанию в Кыргызстане
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
20 мая, среда
15:57
Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск на 23,5 процента Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск н...
15:50
Пожар на стройобъекте в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
15:46
ЖК одобрил соглашение с Японией об устранении двойного налогообложения
15:30
Назначен новый директор библиотеки детей и юношества имени Баялинова
15:29
Благодаря камерам видеонаблюдения задержаны подозреваемые в краже скота