ЖК одобрил законопроект о разработке государственной климатической политики

ЖК во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о разработке государственной климатической политики. Инициаторами выступила группа депутатов.

Как заявляла на заседании ранее депутат Жылдыз Эгенбердиева, документ направлен на регулирование общественных отношений в сфере климатической деятельности и установление правовых основ климатических действий для минимизации воздействия изменения климата на население, экономику и экосистемы Кыргызстана, обеспечение климатической устойчивости и низкоуглеродного развития страны.

Его цель — формирование основы для планирования, разработки и реализации государственной политики в области изменения климата, направленной на:

1) Сокращение выбросов парниковых газов, митигацию, адаптацию к изменению климата и достижение углеродной нейтральности в соответствии с определяемым на национальном уровне вкладом КР.

2) Адаптацию к изменению климата, снижение уязвимости и повышение устойчивости к неблагоприятным воздействиям изменения климата.

Также в рамках проекта закона одним из направлений деятельности для государственных органов предусмотрена необходимость внедрения экономических, фискальных и иных инструментов, способствующих реализации государственной политики в области изменения климата, включая направления деятельности по стимулированию субъектов экономической деятельности, внедряющих ESG-принципы.

Кроме того, предусмотрены нормы, регламентирующие вопросы регулирования выбросов и поглощений парниковых газов посредством введения системы нормирования парниковых газов, а также системы торговли выбросами.