Пожар на стройобъекте в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов

19 мая около 21.00 на строительном объекте 14-этажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц Радищева и Карасаева в Бишкеке, произошел пожар. Об этом сообщает Минстрой.

По данному факту сотрудники департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, а также Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провели проверку.

Установлено, что на строительном объекте сгорели конструкции опалубки. Причиной возникновения пожара стали сварочные работы.

В результате строительной компании ОсОО «Олимп Дружба», осуществляющей строительные работы, вынесено письменное предупреждение за несоблюдение требований безопасности и предписано устранить выявленные нарушения.

В частности:

обеспечить меры безопасности на строительной площадке;

строго соблюдать нормы КР СН 12-02:2018 «Организация строительного производства»;

выполнять требования пожарной безопасности и охраны труда.

Кроме того, на месте происшествия составлены акт и протокол, на основании которых наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Строительные работы временно приостановлены до полного устранения последствий пожара и получения соответствующих заключений.

Также для получения официального заключения о состоянии строительных конструкций должны быть представлены заключения Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования, а также службы пожарной безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций.