Пожар на стройобъекте в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов

19 мая около 21.00 на строительном объекте 14-этажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц Радищева и Карасаева в Бишкеке, произошел пожар. Об этом сообщает Минстрой.
По данному факту сотрудники департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, а также Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провели проверку.
Установлено, что на строительном объекте сгорели конструкции опалубки. Причиной возникновения пожара стали сварочные работы.
В результате строительной компании ОсОО «Олимп Дружба», осуществляющей строительные работы, вынесено письменное предупреждение за несоблюдение требований безопасности и предписано устранить выявленные нарушения.
В частности:
- обеспечить меры безопасности на строительной площадке;
- строго соблюдать нормы КР СН 12-02:2018 «Организация строительного производства»;
- выполнять требования пожарной безопасности и охраны труда.
Кроме того, на месте происшествия составлены акт и протокол, на основании которых наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Строительные работы временно приостановлены до полного устранения последствий пожара и получения соответствующих заключений.
Также для получения официального заключения о состоянии строительных конструкций должны быть представлены заключения Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования, а также службы пожарной безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций.