Власть

Депутаты Европарламента в Оше обсудили со студентами перспективы сотрудничества

Депутаты Европарламента обсудили со студентами Ошского государственного университета перспективы сотрудничества.

На встрече в вузе стороны затронули вопросы международного образования, перспективы обучения за рубежом, академической мобильности и молодежные инициативы.

Также состоялась встреча 28 депутатов Европарламента, главы представительства Евросоюза в Кыргызстане Реми Дюфло с ректором вуза Кудайберди Кожобековым. С ним обсудили вопросы развития системы высшего образования, сотрудничества, в том числе реализацию совместных научных проектов и участие в грантовых проектах.

В Европарламенте заявили, что укрепление связей со странами Центральной Азии является приоритетом.
