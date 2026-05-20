Binance запускает пользовательскую кампанию в Кыргызстане

В рамках интеграции с MegaPay, многофункциональным мобильным приложением, пользователям платформы Binance стала доступна возможность приобретения KGST через ELQR с оплатой через финансовые приложения. В честь этого Binance, ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, запускает промоакцию для своих пользователей в Кыргызстане.

В рамках промоакции пользователи MegaPay и других финансовых приложений Кыргызстана смогут зарегистрироваться на Binance через специальную страницу кампании, пройти верификацию аккаунта и совершить первый депозит в кыргызских сомах (KGS). После выполнения условий пользователи Binance получат возможность принять участие в розыгрыше призового фонда в размере 1 миллион KGST от Binance.

Как распределяется призовой фонд Binance:

  • 500 000 KGST (стейблкоин, привязанный к кыргызскому сому в соотношении 1:1) — для новых пользователей Binance. Новые пользователи могут получить ваучер на криптовалютные средства в размере 2 000 KGST за регистрацию, прохождение KYC и первую торговую сделку от 10 USD.
  • 500 000 KGST (стейблкоин, привязанный к кыргызскому сому в соотношении 1:1) — для всех пользователей Binance. Вторая часть призового фонда распределяется между пользователями, которые выполнят условие пополнения аккаунта Binance через ELQR в период проведения кампании.

«Мы видим высокий потенциал Кыргызстана в развитии цифровых финансовых сервисов и инфраструктуры цифровых активов. За последнее время интерес к криптовалютам и современным платежным решениям в стране продолжает расти, поэтому пользователям все важнее иметь удобные и понятные способы взаимодействия с цифровыми активами.

Недавно Binance запустила поддержку фиатного канала с кыргызским сомом (KGS), а сегодня мы продолжаем развивать это направление через сотрудничество с локальными партнерами и совместные пользовательские кампании. Партнерство с MegaPay позволяет нам работать с одной из крупнейших цифровых аудиторий Кыргызстана и делать доступ к цифровым активам более простым и удобным для пользователей в стране», — сказал Кирилл Хомяков, глава региональных рынков Binance в Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе и Африке.

Кампания действует с 20 мая по 20 июня 2026 года и направлена на знакомство новой аудитории с возможностями платформы Binance и локальными способами взаимодействия с цифровыми активами через платежные решения, доступные пользователям в Кыргызстане.

Подробнее о кампании: https://www.binance.com/ru/events/megapay.

Кампания также является частью долгосрочной стратегии Binance по развитию цифровых активов в Кыргызстане и реализуется в координации с государственными структурами при поддержке Секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.

О Binance

Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.binance.com.
