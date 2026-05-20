Происшествия

В Бишкеке водитель не справился с управлением. Поврежден путепровод

Ранним утром 20 мая в Бишкеке на участке улицы Бакаева, проходящем через железную дорогу, легковой автомобиль врезался в путепровод. В результате ДТП повреждены объекты дорожной инфраструктуры, а машину отправили на штрафстоянку.

По данным пресс-службы муниципалитета столицы, водитель С.К. двигался по улице Бакаева со стороны улицы Льва Толстого в направлении улицы Боконбаева, но не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на путепровод.

В результате аварии государственному имуществу причинен материальный ущерб. ДТП зарегистрировано в УПСМ при ГУВД города Бишкека. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

В мэрии сообщили, что вопрос восстановления поврежденного участка будет рассматриваться в установленном законом порядке, после чего ущерб взыщут с виновного лица.

Отмечается, что этот участок дороги был недавно введен в эксплуатацию после завершения строительных работ и предназначен для безопасного и комфортного передвижения транспорта.

Мэрия Бишкека призвала водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дорогах.
