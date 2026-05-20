Происшествия

Благодаря камерам видеонаблюдения задержаны подозреваемые в краже скота

В Алайском районе Ошской области благодаря камерам видеонаблюдения задержаны подозреваемые, похитившие скот на территории Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

12 мая в милицию с заявлением обратилась 62-летняя жительница города Кызыл-Кыи Баткенской области. Она сообщила, что в тот же день в дневное время неизвестные лица похитили с поля принадлежащие ей две головы крупного рогатого скота.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 260 тысяч сомов.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области. Подозреваемые
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» . Предполагаемые скотокрады переданы в следственную службу для проведения дальнейших разбирательств. Похищенный крупный рогатый скот был возвращен законной владелице.

В настоящее время следственные действия по данному делу продолжаются.
