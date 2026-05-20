Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Учебниками нового поколения обещают обеспечить за три года

За три ближайших года школы в Кыргызстане будут полностью обеспечены учебниками в рамках перехода на 12-летнее обучение. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на встрече с родителями в Бишкеке.

По ее словам, в 2025 году на издание учебников с обновленным содержанием из республиканского бюджета выделили 856 сомов. На эти средства издано более 4,8 миллиона учебно-методических комплексов нового поколения, в том числе по английскому, математике и естественным наукам.

На 2026-й предусмотрено 744 миллиона сомов.

«Новые книги не будут нигде продаваться. Их будут выдавать бесплатно или за символическую арендную плату», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

В настоящее время аренда нового учебника обходится родителям школьников в 25 сомов в год.

Старых учебников не хватает, родителям многие из них приходится покупать за свой счет. 
