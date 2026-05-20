Назначен новый директор библиотеки детей и юношества имени Баялинова

Согласно приказу Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Сыргакбек Джапаркулов назначен директором Республиканской библиотеки детей и юношества имени Касымалы Баялинова.

Новый руководитель приступил к исполнению обязанностей с 18 мая на основании трудового договора с испытательным сроком три месяца.

Сыргакбек Джапаркулов

Сыргакбек Джапаркулов родился 17 июля 1995 года. Окончил Международный университет «Ала-Тоо» по специальности «Международные отношения и мировая политика». Также получил дополнительное образование в области управления IT-проектами.

За годы трудовой деятельности занимал различные должности в сферах культуры, образования, информационных технологий и молодежной политики. В последние годы работал в Республиканской библиотеке детей и юношества имени Касымалы Баялинова в должности руководителя Maker Space Кыргызско-Американского информационно-ресурсного центра и отдела компьютерного центра American Spaces.

Имеет опыт реализации международных образовательных и культурных проектов, развития цифровой культуры, работы с молодежью и организации программ инклюзивного образования. Также занимался проектным управлением, медиа и коммуникациями, преподаванием английского языка, аналитической и исследовательской деятельностью.
