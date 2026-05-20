Форма одежды. Нардеп просит дать послабления не только чиновникам, но и ученикам

Депутат просит дать послабления не только чиновникам, но и школьникам. Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, недавно кабмин разрешил госслужащим носить удобную одежду, без галстуков.

«Это правильная инициатива. Но почему чиновники думают только о себе? Я неоднократно поднимал вопрос о том, что сегодня школьная форма неудобная в любое время года. Этот вопрос надо решать с участием не только Минпросвещения, но и всех уполномоченных органов. Пересмотрите, наконец, требования к школьной форме. Госслужащим мы даем послабления в одежде, а почему о школьниках забываем?» — недоумевает Дастан Бекешев.

Ранее он отмечал, что многие родители просят пересмотреть нормативы школьной формы и прийти к стилю casual, который удобен и комфортен.